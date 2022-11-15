林緻茵：要提升特區管治水平 問責官員怎能置身事外？

《守則》的確加入了一些關於懲處官員的規定，但這些規定只規管官員的操守和紀律，與提升表現無關。「懲處」雖有其政治作用，惟它屬被動的機制，是官員對自己表現失當的最後承擔。除了訂目標外，如何讓官員及早發現問題並作調整，才是循積極角度提升管治水平的方法。「懲處」是表現管理的最後一步，而非第一步。

內部檢討能力不足 礙提升表現

作為政府的領導層，主要官員當然需要表現管理，問題是如何實行。有人建議為官員設個人KPI（關鍵績效指標），但這會令官員只顧突出自己，破壞團隊合作。現時政府以項目形式訂下指標，算是合理；惟特首在解釋指標的作用時，卻已為可能不達標「打底」，而不是把重點放在如何推動官員達標。

就算指標是用作內部檢討，檢討也需要機制配合，才能提升表現。據一些熟悉政府的人所言，過去政府內部並不擅長查找不足，官員和公務員日常已忙於「救火」，除非到了一個迫不得已的地步，否則不會有時間檢討政策。政府從過去累積的、有關政策檢討的經驗和「case history」（個案史）並不豐富，對政治和行政責任亦未有清晰劃分。有時候政策檢討會由外聘的顧問公司負責，但假手於人，無助培養內部的自我檢討文化，顧問報告亦很容易被束之高閣。

現屆政府如要認真檢討指標未能完成的原因、分析問題是出於哪個環節，讓官員從中汲取經驗，就要有一套相應機制。檢討機制和文化難以一朝一夕建立，但政府最低限度要做到的，是先從這百多個指標中抽出真正反映施政表現的KPI，由特定的司級官員作整體監察，並定期向立法會及公眾公開指標的落實程度、解釋未能達標的原因。

「表現」不能脫離市民觀感 也非不能量度

自我感覺良好，不等於有表現。除內部檢討外，官員表現還需要得到市民認同。

曾經有一段時間，官員的表現某程度上由民意調查反映，甚至有官員得到「民望高」的稱號。套用議員近日說法，受到公眾的肯定，就正是「胡蘿蔔與大棒」中的「胡蘿蔔」。除了民望外，研究界過去還建立了不少量度政策表現的指標，例如施政滿意度和政治信任度等。身邊的學者朋友對官員民望更有不少有趣分析，指官員民望若跌到某一個水平，就不會再反彈。

雖然我們不能把民望與官員實際表現畫上等號，過分看重民望亦會令人變得民粹，惟民望的價值在於提醒官員，讓他們留意自己在推行和解釋政策時，是否未能回應主流民意。

修例風波令民意出現一面倒，導致民調的參考價值大大下降。但既然香港已「由亂到治」逐步走到「由治及興」，民調應被重新善用。收集官員民望以外，民調亦有識別民意趨勢、評估政策滿意度的功能。

施政報告提到要設立特首政策組，它的前身——中央政策組——曾經具備民調和輿情研究功能。民意涉及科學化的指標，不是由部分官員扮演「red team」就能及時避免整個政府脫離民意。舉例說，市民能否透過政策得到「獲得感、幸福感」，也可以由客觀數據量度。故特首政策組應具備相關功能，提供數據讓內部參考。

值得一提的是，以較科學化的指標反映官員個人及政府整體表現，在國內外都不乏例子。在個人表現評核上，內地黨政領導幹部固然要把政治標準放在首位，惟幹部同時要達到以政績服務人民的要求。他們的年度評核過程會結合輿情等數據，例如公眾認知度。另一個例子是新加坡，一些指定的經濟或社會發展指標，例如實際國民入息中位數增長率、失業率等，會影響該年度管治團隊的國家獎金金額。

本屆政府動用了大量資源推行架構重組，以分清各局職能、減低每個局的負擔。每一個分拆和新增出來的政策局，都會有新的局長、副局長和政治助理，加上3名副司長和他們的政治助理，新政府共增加了13個政治委任崗位。以頂薪計算，政府每年多了3700多萬元恒常開支。面對極有可能出現的財赤，市民當然關心公帑是否用得其所。

為提升管治水平 表現管理應涵蓋所有官員

主要官員的表現由中央作最終評核，亦較容易透過民調反映；但其餘34名政治委任官員都需要表現評核機制。2007年以來，政府未曾建立一套管理副局長和政治助理表現的機制。他們的具體工作由司長或局長全權決定，負責制定《守則》的行政長官辦公室，並不會就副局長、政治助理的表現作任何紀錄或覆核；特首向中央述職時，亦不必評價他們的表現，令各司局的人事管理出現頗大差異。副局長、政治助理的工作為輔助性質，以民望作為評價指標當然不合理，惟他們還是需要透過定期的內部評核提升表現。

評核和提升官員表現的方法，並不限於以上各種建議，但官員是否已準備好接受內部檢討和面對社會的評價，並直視自己的不足？

作者是公共政策顧問

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林緻茵]