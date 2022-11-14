鄧家彪：盡快通過不能再退的職安健原議案

市民都期望立法會正在審議的職安健條例修訂草案能盡快通過，以加強罰則，提升阻嚇力，減低意外發生機率。然而有部分人質疑政府「下藥過猛」，認為修訂的罰則過重、檢控時間過長，更提出修正案尋求調整空間。對此，筆者不敢苟同，政府提出的原議案實在是不能再退，更是退無可退的方案。

修例內容 再三忍讓

筆者作為勞顧會僱員代表，想要指出是次修訂內容，是經政府反覆諮詢勞顧會且多番讓步而成的結果。

早於2019年，政府首次提交到勞工顧問委員會的初步建議，針對特別嚴重的職安健違法的公訴個案，最高罰款訂在營業額10%或600萬元（以較高者為準）；至2020年，政府根據勞顧會資方代表所反映的意見，將罰款上限下調至5000萬元；其後在2021年，政府表示會考慮下調至2000萬元；最終在2022年正式提交上立法會的上限訂為1000萬元，整個過程稱得上是「再三忍讓」。

其次，部分人憂慮1000萬元的罰款上限會對中小企構成壓力。事實上，是次修訂並沒有改變僱主及僱員所須履行的職安健標準或要求，因此僱主毋須增加既有的職安健成本。再者，1000萬元不是定額罰款，而是判罰的上限，只有極端嚴重個案才會達到這天花板。據政府文件顯示，在過去兩年違反職安健條例的定罪者，正正有超過三成屬「屢犯者」。換言之，修例會構成壓力的，就是經常違法的人，也正是修例重點打擊的違法對象，故罰款上限絕無退讓空間。

另外有相關人士建議，將1年的檢控期下調至9個月，其理由是擔心頻繁的調查會影響日常工作、工程進度。

大家不妨參考今年7月的演唱會意外，特首李家超高度重視，更成立跨部門專責小組跟進調查，報告至近日完成，可見職安健個案的蒐證極為嚴謹、費時。由此推斷，若不幸遇上更大型、更嚴重的意外，9個月時間只會更為捉襟見肘。

不少職安意外涉及人命傷亡，檢控時限過短，有可能讓涉事者採取拖延戰術脫罪。若法例無法為受害人伸張正義，這非但對受害人欠公允，更違背香港的法治精神。

職安健非僱主單方面責任

綜上所述，政府提出的職安健條例修訂原議案，已是經過多次調整、多番讓步的方案，無論是罰款上限乃至檢控時限，都絕無退讓空間。最後，筆者想強調，職安健並不是僱主單方面的責任。只有勞資雙方攜手合作，協力提高職安健水平，方可減少意外發生。

作者是工聯會立法會議員、勞顧會僱員代表

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[鄧家彪]