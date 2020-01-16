潘燊昌、何建宗：市民支持政府設KPI和搶企業 移民意欲降

教育程度愈高者 愈不贊成引才措施

施政報告着重招商引才，「搶人才、搶企業」成為施政重點所在，其中招商措施頗受市民歡迎，近六成受訪者支持引進海外策略產業企業落戶香港，並為他們制訂包括土地、稅務、人員簽證、子女教育等特別配套措施。不同年齡層及教育程度的受訪者均表示「贊成／非常贊成」，反映措施受市民歡迎（圖1）。

至於引才方面，被問到是否贊成向過去一年年薪達250萬港元或以上人士，發放為期兩年通行證來港工作發展的措施，42.7%受訪者表示「贊成／非常贊成」；「不贊成／非常不贊成」佔39.5%，教育程度愈高的受訪者愈不贊成。另外，向全球百強大學的5年內畢業生發通行證來港工作的措施，正反支持比率相若，分別為38.9%及42.9%。同樣地，教育程度愈高的受訪者，愈不贊成該項措施。

本會理解市民特別是高教育程度者的擔憂，認為引進人才令本地市民面對更大競爭。事實上香港作為國際大都會，香港外來勞工比例一直處於低水平，據統計處統計，只有不足12%，其中外傭佔大約8%，其他外籍人士只有約3%。引才無疑可填補香港的人才空缺，為香港帶來更多就業機會和商機。

本港住屋需求大於供應，土地及房屋問題一直存在，施政報告提出簡約公屋概念。對此措施，高達77.4%受訪者表示「贊成／非常贊成」，不論各年齡層或教育程度的受訪者，均有七成以上支持率，反映市民認同政府公屋輪候時間「封頂」，及協助居住於不適切居所的市民上樓的做法。

有意見認為政府應撤銷香港居民各種額外印花稅，有47.8%受訪者表示「同意／非常同意」；表示「不同意／非常不同意」的為31.9%。以在職人士而言，不論個人每月收入為2萬元以下、2萬至4萬元以下，或是4萬元或以上的受訪者，表示「同意／非常同意」的均有五成或以上，反映市民普遍期望政府出手「撤辣」。

至於民間討論熱烈的KPI，58.3%受訪者表示「贊成／非常贊成」，教育程度達大專或以上的支持比率最高，有62.4%，反映措施獲得市民廣泛支持。

不少人認為香港正經歷一波移民潮，但從數據顯示，相較一年前，香港市民的移民意欲下降。專資會於2021年10月的調查，同樣詢問受訪者移民意向，結果顯示，有打算移民的受訪者由2021年的37.6%，下降至今年的27.1%；而沒有打算移民的受訪者亦有所增加，由2021年的52.3%，增加至今年的66.5%（圖2）。

當中，不同年齡層、教育程度的受訪者，表示沒有打算移民的，均比打算移民的多。從年齡層來看，2021年調查中，18至29歲青年有打算移民的比率為59.7%，較沒有打算的31.3%更多；今年則相反，沒有移民打算的比率為50.4%，較有打算移民的44.6%更多。

從教育程度來看，2021年調查中，高學歷受訪者有打算移民的比率為47.3%，比沒有打算的42.8%更高；時至今年，沒有打算移民的高學歷受訪者比率為50.1%，比有打算移民的43.7%更高。

建議考慮放寬樓市辣招

整合以上數據，本會就此提出數項建議。在招商引才方面，冀望政府加快引進海外策略產業企業來港，就相關的配套措施，向公眾提供更多詳細資料。為爭取市民對吸引海外人才政策的支持，建議政府多做解說工作：向內方面，加強向市民解說人才政策，闡述人才對香港的迫切性及重要性；對外方面，香港目前已逐步對外開放，可加大力度推進引才工作，特別針對因疫情離開香港的外國人，重新吸納他們來港工作。

房屋政策方面，目前簡約公屋只屬計劃雛形，冀望當局盡快公布有關細節，加快興建簡約公屋，讓輪候公屋的基層市民不再受「劏房」之苦。另外，據中原樓價指數9月份數據顯示，樓價走勢持續向下尋底，見逾4年半新低。隨着本港樓市正在冷卻，房地產進入下行周期，建議政府考慮放寬「辣招」措施，適時考慮在年期和稅率兩方面調整額外印花稅政策，穩定市場信心。

盼定期交代KPI進度 供市民監督成效

令人感到欣慰的是，對比去年同期，不同階層市民的移民傾向下降。施政報告推出多項新思維措施，提出設立KPI，讓市民感受到政府銳意改革。為進一步爭取市民信心，期望政府定期交代各部門執行KPI的進度，增加透明度，供市民監督進度及成效。

施政報告重視青年發展，「青年興，則香港興」一章發表超過20項包括青年教育、就業、創業等政策，對青年未來發展至關重要，加強了香港青年的信心。筆者冀望政府加快落實有關政策，加強青年政策力度，制訂完善的青年發展藍圖，吸引更多年輕人留港建港，共同構建香港這一美好家園。

作者潘燊昌是香港專業及資深行政人員協會會長，何建宗是香港專業及資深行政人員協會副會長

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[潘燊昌、何建宗]