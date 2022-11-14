招彥燾：促進上游研發 需更多商界參與

深圳等急起直追 香港需鞏固研發保優勢

上游研發力量一直是香港的創科優勢，坐擁世界一流學府及海內外頂尖科研學者，成就香港多年來有不少具社會影響力的研究，也累積上游及基礎研發的豐富經驗，奠下深厚而穩固的根基。以往與深圳等大灣區城市是「前店後廠」的關係，把香港的研發成果產業化；然而，深圳等城市近年已積極發展上游研發能力，投放大量資源急起直追，香港有必要進一步加強，才能維持優勢。

上屆政府投放超過1300億元，循八大方向推動創科發展，並訂下目標，任內要把本地研發開支比率，即研發總開支相對本地生產總值，由0.73%增加至1.5%，最終只有大約1%，未能達標，同時落後內地及南韓。筆者認為，要增加科研開支不能只靠政府，必須有更多企業參與。

過分依賴政府經費 致大學惡性競爭

香港以往的上游研發資金，主要依靠政府投入；即使有配對計劃，鼓勵私人或私營機構支援大學研發經費，想做到「拋磚引玉」，最終卻只做到「拋磚引瓦」，未能夠吸引大量投資。而過分依賴政府的經費支援，亦造成大學之間的惡性競爭，未能做到同舟共濟，不利長遠發展。

要促進商界支援大學研發，為業界注入動力，必須打通當前阻礙。目前院校各自靠內部辦公室技術轉移，把科研成果轉化為商品。不過，學者及院校內的行政人員畢竟非商界中人，在工商界的聯繫亦有限，以往有不少極具發展潛力及價值的研發，都未能把握最佳時機，成功配對投資者或買家，令研發技術流入海外市場。要提升技術轉移的速度及成功率，政府必須促進大學、研究所與商界的交流，拆牆鬆綁，確保科研成果能夠轉化為商品。

本港的專利政策亦窒礙了商界投資，目前大學學者研發的知識產權及專利均歸屬該院校，作為研發技術的學者，如果無法分享專利帶來的得益，必定會影響把研究成果投入市場的積極性。

應鼓勵大學開放專利

參考外國院校做法，英國劍橋大學只在研發階段擁有專利權；一旦研發者成功推動商品化，專利則會轉歸研發者。而加拿大多倫多大學，更是在研發階段就與研發者共享專利權。教授是研發技術的發明人，必定是推動技術轉移的最佳人選，政府應鼓勵大學有更開放的專利政策，增加研發者專利的授權許可收益，鼓勵更多教授參與知識轉移工作。

習近平主席在二十大報告指出，「實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐」，把教育、科技及人才相提並論，作為興國的戰略。香港作為國家大力推動建設的國際創科中心，當前急務就是回應國家的戰略，結合香港研究的力量及智慧，一同有針對性地、鎖定具商業價值的範疇做好研發；而商界願意投資，把研發商品化落地，才能完善完整的創科生態圈。

作者是中大生物醫學學院客座副教授

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[招彥燾]