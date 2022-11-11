曾志豪：盧寵茂所謂「企得好硬」

這不是現在全國抗疫寫照嗎？中央就是母雞，張開了「動態清零」的翅膀去擋新冠麻鷹，後面便是全國省市地方政府，只能一股腦兒的跟在母雞身後瞎轉。林鄭月娥也曾很直白的說「解唔到」什麼是動態清零，但小雞毋須理解，只須跟從；你也別想有自主的防疫政策，譬如香港也曾經想來一個「0+0」，但一旦有一隻小雞不跟大隊行事，特立獨行的站在邊角，人心散渙，這遊戲還能玩下去嗎？

病毒懂分辨職業去豁免嗎？

所以那時香港的「0+0」構想很快便被「勸退」，成為現在的「0+3紅黃藍碼」制度；為了防疫，更為了政治上保持一致。

所以政府最近搞的「金融人士黃碼豁免」、「法律人士直接跳藍碼」、「旅行團團進團出黃碼也能入主題樂園」，這些都是不敢直接推翻中央防疫政策，唯有「暗渡陳倉」，「偷偷0+0」便民獲利。

李家超今周也特意回應傳媒，強調「疫情仍未離開我們」，所以不會放棄紅黃碼制度。但問題是，給予太多豁免，市民已知道這套防疫政策是「多此一舉」的形式主義：「難道病毒懂分辨職業去豁免嗎？」

又有傳媒引述「官府中人」指，港府復常之路受阻，是因為以盧寵茂為首的醫務衛生局「企得好硬」，是政府不能復常的「苦衷」。

盧就是非常聽話的小雞，緊貼母雞絕不妄動。而且他深知，借助動態清零，是建立個人權威的最佳時機。在防疫大旗下，盧寵茂的權力似乎比李家超還要大，到底「0+幾」居然是他說了算，又能修例替自己增加廢除免針紙的權力，這都是前朝「陳姑娘」所不懂玩的權力遊戲。

就像國內的「白衛兵」，專做社區消毒看門，他們不讓居民外出，表面是「企得好硬」，實際上他們知道，自己是執行清零政策的得益者，享有疫情之前從未有過的生殺大權。都讓你復常、居民出入自由，「大白」不又變回一棵普通的「韭菜」了嗎？所以，動態清零，總有一些既得利益者企得好硬，民眾只能「硬食」了。

作者是時事評論員

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[曾志豪]