徐英偉：想與青年同行 先要改變自己

應理解「變幻才是不變」

其實每一個人都經歷過青年的成長階段，但面對的時代不同、社會環境變化，應該理解「變幻才是不變」的真理。如我這類叔父輩的一代，成長時會以「四仔主義」為目標，希望「有屋仔、有老婆仔、有車仔及生細路仔」；到今天，部分目標對青年來說可能難以實現，如近年漸趨不婚主義、寧願炒散後行萬里路，不做樓奴等。過去我做勞工政策時，有不少人事管理專業的朋友更表示，其實每3至5年已經是一個新世代的文化，相差幾年已經有代溝。

在事業上，過去曾經有不少人視能在知名企業工作，以升職、高薪為人生目標；近年內地青年也面對「996」、「007」的加班文化同時，如果夢想遙不可及，今天選擇不「擺爛」也起碼可選擇做斜槓族、平衡工作與生活，做一些自己喜歡又有意義的事。

政策設計可引導行為

要制訂幫助青年的政策前，切忌太主觀用過去經歷想像現時青年面對的困難和迷惘。政策的設計可以直接解決不足，例如增加資源舉辦青年交流、製造實習職位等等。政策設計亦可引導行為，例如就如何提升出生率，早前有新加坡朋友與我分享，當地組屋政策鼓勵早結婚，利用政策引導生涯規劃組織家庭的誘因，因為選擇單身有可能錯過享受優惠政策。當然，能否鼓勵年輕一代家庭規劃，也需要牽涉就業經濟、教育、福利等不同政策的配合。

新政府正密鑼緊鼓制訂青年發展藍圖，官員近日更表示為此已舉行約100場諮詢會，聆聽青年的心聲。多面對面的接觸是最好的做法，過去青年對政府不信任，不少原因是青年不滿政府決策不透明、缺乏溝通不肯聆聽；今天政府主動接觸，希望年輕一代可以感受到誠懇務實的態度，一同尋找出路。

若非誠懇溝通 或有反效果

記得以往推出的「青年委員自薦計劃」也嘗試吸納更多青年聲音帶入制訂政策的過程中，雖然原計劃可吸納的人數有限，但過程中發掘了更多人才，落選者也能吸納至其他諮詢架構，擴大了年輕人才庫。

過去我也曾考慮過破格地在遴選過程中加入類似「全民造星」的做法，將面試過程全記錄，並全面與大眾一同經歷面試者的心路歷程等；特別是讓已成為「叔叔、姨姨」的官員和委員，參與遴選過程中能有機會多聽、多學習、多了解，從中發現自己的不足，甚至開始改變心態，然後與年輕人一同在改變中尋找答案。可惜最終因為疫情而未有落實上述構想，當然如此破格舉措落實時亦需再三思考。無論用什麼模式，如果不是誠懇溝通、吸納意見、轉化為具體可行的成果，或會被認為是做騷而有反效果。

誠如官員近日所言，青年工作成效難以量化，亦是要細水長流的工作。主事者需掌握問題核心，不要視青年為「問題」，打破自有的偏見與高牆，再利用政策引導行為，改變今天的不足，因為大家都希望未來的香港會比今天更好。若政策到位，相信青年能感受到政府的誠意；若只以數量衡量青年工作，恐怕政策只會流於表面，錯誤引導只為跑數而跑數的文化，對青年未必有太大實際作用，亦難令年輕一代對社會更有歸屬感。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]