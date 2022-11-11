楊庭輝：內氏回朝在望 以色列勢全面右傾

以色列和西方右傾原因不盡相同

近年以色列聯合政府離合不斷，確讓不少評論看淡它在短期內能擺脫政治僵局危機的機會。不過，隨後有迹象顯示最新一屆國會重選的選情重新對右翼陣營有利。根據以色列中央選舉委員會公布的數據，是次以色列國會重選有約20萬首次符合投票資格的選民，當中約16.5萬名為猶太裔選民。他們的票數會影響到4至5個議席花落誰家。世界猶太復國主義組織離散猶太人活動部門的辦公室和國際媒體主管勒納（Meira Lerner）於選舉前夕在《耶路撒冷郵報》發表評論文章表示，近日以色列國會重選的一大意義，是大量充滿理想的年輕人首次能夠正式參與其中，這已讓外界窺探出大部分以色列「首投族」的政治取向跟作者背後的組織的核心價值相近。

也許有人認為，以色列的政治生態轉向，只是眾多西方民主國家右翼民粹勢力崛起的案例之一。然而，《國土報》經濟版編輯羅森堡（David E. Rosenberg）日前在《外交政策》發表文章辯稱，歐洲難民潮、多國的通脹和失業率上升，是滋長右翼民粹勢力的其中一些關鍵因素，但以色列國內並無出現類似的現象。首先，以色列政府一直採取嚴格的邊境政策，成功防止中東難民湧入。再者，以色列過往10多年經濟不斷增長，目前的失業率接近歷史新低，科技產業發展蓬勃，通脹又遠不及歐美般嚴重。因此，以理解西方政治生態變化的框架去剖析以色列極右勢力崛起的原因，將無可避免會得出謬誤的結論。

拉攏左翼傷害極右感情 猶阿衝突添隔閡

要尋根究柢，必須回歸理解近年以色列內政外交的起承轉合。羅森堡指出，貝內特在任總理期間的表現令極右勢力非常失望，原因是他籌組的聯合政府既拉攏了聯合致力推動猶太人與阿拉伯裔共融的「聯合阿拉伯名單」黨，又未能履行落實美國前總統特朗普允許以色列吞併巴勒斯坦在西岸領土的「世紀交易」方案的承諾。因此，極右政黨致力動員支持者投票以杜絕同類事情再次發生。

羅森堡又認為，不少右翼選民也許不是宗教極右主義的忠實支持者，但他們認為執政者再度跟「聯合阿拉伯名單」黨尋求結盟的禍害更大。去年5月，以色列多個猶太人和阿拉伯裔雜居的城市爆發暴力衝突（起因是阿裔不滿以方軍警準備在耶路撒冷東部社區謝赫賈拉強拆當地阿裔居民的家園），加上今年上半年又爆發了數宗疑似由阿裔發動針對猶太人的暴力襲擊，令更多猶太人相信阿裔不應跟他們居住於同一社區，和拒絕接納巴勒斯坦人是以色列公民的一分子。這或許亦有助解釋，為何去年曾計劃跟「聯合阿拉伯名單」黨謀求政治結盟的內塔尼亞胡，無法帶領利庫德集團爭取更多百分比的選票。

與極右結盟謀自我救贖 長遠或陷被動

是次以色列國會重選之所以被形容為內塔尼亞胡和極右政黨的勝利，主要是外界預期雙方也會汲取近年右翼陣營分裂內鬥的教訓。內塔尼亞胡亦只有與極右勢力結盟，才有望修改以色列的法律，運用行政權力終止法院對他涉貪案件的審訊。

不過，英國《衛報》駐耶路撒冷記者麥克南（Bethan McKernan）在11月2日發表選舉評論強調，以色列宗教色彩濃厚的極右政黨的勢力壯大，標誌着以色列政治的右傾生態已經達到了前所未見的危險程度，原因是它們冀望把傳統的猶太律法變成以色列正式法律的一部分、排斥性小眾和排拒任何猶太人與阿拉伯裔和巴人共存的可能。內塔尼亞胡一旦與它們結盟，長遠將難以避免被對方牽着鼻子走。

「對家」伊朗亦趨強硬 中東恐更動盪

執筆之際，以色列右翼新聯合政府即將誕生，也預示着以色列的中東外交政策將更為強硬。今年9月，時任以色列看守總理拉皮德在聯合國大會上發言重提落實解決以巴問題的「兩國方案」的正當性，但如今看來，「兩國方案」勢必再次淪為鏡花水月。不僅如此，以色列右翼陣營早已強烈不滿「奧巴馬—拜登」的伊朗政策。內塔尼亞胡日後公開批評拜登在伊朗問題上的取態，甚至在沒通知美方的前提下獨自對伊朗採取強硬行動，實不足為奇。另一方面，伊朗近年亦愈趨強硬保守。難怪已有分析憂慮中東未來的局勢將更動盪不安。

作者是香港國際問題研究所研究員

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[楊庭輝]