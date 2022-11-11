郭樺、鄭宏泰：創造宜居城市 就是招攬人才之道

一邊是移民潮 一邊是宜居評分上升

中大亞太所從2017年起對香港市民的移民意願持續進行年度電話調查，調查結果反映反修例事件前後的移民潮流趨勢：在2017和2018年有移民意願的市民比例約有三成多，這個比例在2019年急升到超過四成，並一直保持到2021年，反映反修例事件後，有更多受訪市民有移民意願。但另一項值得注意的是，受訪市民對香港作為宜居城市的評分，於反修例事件後卻終止了之前的下降趨勢——去年9月的評分均值為52.1，今年9月的評分為56.5。雖然最新的評分仍與反修例事件前的高分有一點距離，但明顯可見香港作為宜居城市的評分重拾升軌。

一邊是移民潮，另一邊是香港宜居評分上升，這個反常現象可能令人感到困惑，並有兩種可能解釋：其一是社會秩序逐步恢復，例如社會從動盪走向安穩、疫情由肆虐漸趨受控；其二是宜居城市作為主觀評價，反映受訪市民對香港生活環境的整體滿意程度改善。當一部分對香港持負面態度和悲觀看法的人選擇離開，香港的宜居狀况評分便可能上升。

利用中大亞太所2017年以來有關宜居城市評分和移民意願的數據，採用簡單線性迴歸模型，控制受訪者性別、年齡、教育程度和政治傾向後，分析受訪者有否打算移民與其對香港宜居評分之間的關係（見圖）——

假設兩名受訪者在性別、年齡、教育程度和政治傾向上完全一樣，從2017到2020年，有移民意願和沒有移民意願的受訪者，對香港的評分（估計值）均不斷下降，但從2021年開始轉為上升，反映整體社會秩序好轉帶來的影響；另一方面，兩者評分的差距在2020年曾升到20.3分，到去年則進一步增加到23.9分，惟今年則減少至17.6分，幾乎重回2019年之前的差距水平。特別在近兩年，無移民意願者的評分變化不大，而有移民意願者所給出的分數顯著上升。參考中大亞太所今年9月的調查結果，有打算移民的受訪市民比例跌到28.4%，較去年9月的42%下降超過10個百分點。這印證當對社會不滿的人選擇離開後，整個社會的和諧程度反而有改善，說明移民起到社會「安全閥」的作用。

民生相關目的地因素 有長期吸引力

招攬人才要靠自身吸引力，中大亞太所的調查亦一直關注移民的本地因素和目的地因素（俗稱「推拉因素」）。本地因素通常反映移民作為一個群體的共通性，而目的地因素則包括各種具體考量。從2018到2022年，最主要的本地因素幾乎都與本地政治有關，例如認為香港政治爭拗太多、不滿特區政府、香港沒有民主等；而移民目的地因素則多與居住環境、空氣質素、社會福利和教育制度有關。

吸引人才並不需要太強調移民的本地因素，尤其當選擇離開群體有基於意識形態的共性，反而應該關注香港能夠有所借鑑的各種目的地因素，這些與民生有關的目的地因素，有非常具體和長期的吸引力。這些因素反覆出現，正說明居住環境、空氣質素、社會福利和教育制度具有穩定的吸引力。

特區政府無論「引才」還是「留才」，就要從創造宜居的大環境入手。對香港而言，歷史證明短期內的人口流動或波動不時出現，但並不會對香港長遠發展造成不可挽回的影響；反而，香港在歷史上對包括制度在內的整體環境持續自我革新和完善，才是今日成就的基礎。由是之故，從改善居住環境、空氣質素、社會福利和教育制度等因素入手，把香港打造成更宜居城市，實在是最好的招攬人才策略，特區政府宜朝這方向努力。

作者郭樺是中大香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是中大香港亞太研究所副所長（執行）

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