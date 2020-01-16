陳帆川：TVB和國際一流傳媒的距離

《金融時報》上周在其科技博客分享如何利用FOMO（Fear of Missing Out，「害怕錯過」）頁面留住訂戶，聲稱新方法將訂戶留存率提高了三成，即更多人選擇續訂。

《金融時報》5行動留客

大家欲退訂網上服務，例如Netflix和Spotify時，平台總會將你帶到一個「留客」的頁面，詢問你是否已想清楚要退訂，有時會問你退訂原因，並提供優惠希望你回心轉意。那個頁面，《金融時報》稱其為FOMO頁，提醒客戶一旦退訂，就會錯過很多精彩內容。

該報沒有在該頁大字標題批評訂戶退訂的決定「匪夷所思」，而是從產品優化角度出發，將問題分拆成5項行動。

第一，產品團隊透過數據分析和問卷調查，找出用戶退訂的原因：無法負擔，還是覺得物非所值。如果客戶無法負擔，該報會提供續訂優惠留住他們；如果客戶覺得物非所值，減價通常沒用，該報會透過其他方法，提醒客戶該報內容的價值。

第二，不要讓客戶感覺內疚。例如，與其批評客戶退訂會令記者失業，不如強調客戶訂閱能支持記者發掘真相；與其跟客戶說，他在退訂後將無法重溫32個閱讀過的有趣題目，不如提醒客戶，他自訂閱後讀過32個題目增進知識。該報說，一旦給客戶留下正面印象，即使他們退訂，日後重訂的機會也更高。

第三，善用個人化功能。FOMO頁會點算客戶過去一年讀過多少篇文章，提醒客戶該報對他們的價值，但如果該客戶的使用率偏低，例如付費後只看過一兩篇文，FOMO頁便應適當調節，以其他角度留客。

第四，留客時要動之以情，有時加點幽默感。

第五，讓客戶了解自家產品的獨特性，將自己跟對家區別開來。

留客對於企業來說，是一個學習過程，透過產品實驗逐步提升留存率。外國的科技公司一般比較大方，會在博客分享實驗心得，提升企業透明度。香港的傳媒，喜歡將自己包裝成數碼為先的公司，常常將大數據掛在口邊，實際水平卻跟國際品牌相去甚遠。這種距離，才最令人匪夷所思。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]