郭偉强：立法限「指定區」吸煙 加快達至無煙願景

加煙稅成效或隨時間遞減

委員會建議增加煙稅，即由現時的香煙零售價每包約60元，煙稅佔約61%，加稅後每包香煙零售價上升至接近100元。無可否認，在經濟學角度下，增加煙稅可減少煙民的消費量，以及令部分人戒煙，但成效很可能隨時間而遞減，就像膠袋徵費的情况一樣。根據控煙資訊站資料顯示，每日吸煙的人佔比由2010年11.1%，下降至2017年10%，惟2019年反彈至10.2%。由於需求可轉移至走私煙，就算加稅至無法負擔的水平，也不能達至無煙願景。為此，便需要引進其他措施。

建議另一焦點，就是設定「無煙世代」，對象是2009年或之後出生作「劃線」，禁止這時期及之後出生的人買煙。整體而言，9至17歲的中小學生，吸煙率近年已有下降趨勢。香港大學一項調查顯示，在2020/21學年，稱「現時有吸煙」的小四至小六學生比率為0.2%，較上一次調查微升0.1個百分點；而曾經吸煙比率則為2.3%，較上一次調查微降0.1個百分點。中學生方面，稱「現時有吸煙」的比率為1.2%，較上一次調查的1.5%低。有傳言指政府有意考慮仿效新西蘭，禁止向指定年份後出生的人銷售煙草，和委員會「無煙世代」建議十分脗合。誠然，從小教育吸煙危害早已成為各地政府的恒常工作，但要加快達至「無煙願景」，法例的配套必不可少，政府有責任加快研究及推行。

「指定區」解決「火車頭」問題

筆者一直收到不少家長投訴，對於「火車頭」行為十分不滿。「火車頭」就是一路行走一路冒煙，即邊行邊吸煙的情况，令非煙民避無可避。現時，政府只將指定地方列為禁煙區，非指定地方都可吸煙，而街道都是非指定範圍，邊行邊吸煙目前並沒有違法。假如能改變策略，將「指定吸煙區」寫入法例，其他地方則禁煙，便可更有效解決「火車頭」問題，加強保護非煙民，大大減少接觸二手煙機率。其實，現時公共屋邨已有相關安排，在屋邨內的指定公眾地方方可吸煙，既照顧了煙民的需要，也讓非煙民更有效避開二手煙的禍害。

吸煙每年導致全球700多萬人死亡。當中，超過600萬人是直接死於吸煙，約89萬人則為非吸煙人士死於接觸二手煙。眾所周知，吸煙會損害肺部和引致多種相關疾病，包括肺癌、慢性阻塞性肺病、哮喘、肺結核、肺炎、支氣管炎及下呼吸道感染等。在本港，吸煙每年導致近7000人死亡及56億港元經濟損失。抑制煙草蔓延不但減少疾病，亦減少相關醫療開支及生產力下降而帶來的經濟負擔，加強控煙工作是負責任政府的應有之義。

作者是立法會議員

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[郭偉强]