袁海文：新冠仍屬「緊急事態」嗎？——講清疫情定性理據 讓公眾見復常曙光

港已築免疫屏障 民意多不覺緊急

民主黨由10月24日至11月5日進行語音民調，蒐集了超過850位市民就防疫措施的意見，75.6%受訪市民不同意或非常不同意現時疫情屬於「公共衛生緊急事態」，相反只有13.7%是同意或非常同意，可見絕大部分市民並不認為現時疫情是「緊急」。請留意，民調是在政府各高官11月6日脫掉口罩，歡樂地參與七人欖球賽前所進行，這些畫面能讓市民感覺「緊急」嗎？政府過往檢討不同政策或工作失敗的原因時，常常以「解說不足」或「解說工作做得不好」作總結。為何政府不好好向公眾交代政府仍認為疫情是「公共衛生緊急事態」的原因？

599章影響大 幸福感「未得先失」

即使政府有合理原因定義疫情為「公共衛生緊急事態」並作處理，法官也表明政府和立法機構應盡可能將市民受到的干預減至最低。現時「599」已出現ABCDEFGHIJKL章，英文字母數目之多足夠拼合很多單字，舉辦「599章串字比賽」。當然這只是玩笑，但已可見599章對市民日常生活影響非常大，對個人權利和自由已有「重大的侵犯」（substantial intrusion），就連法官也明確表達關注（註2）。

李家超參選行政長官和發表施政報告時，多次說過目標是推動政策讓市民有「獲得感」，切實感受到施政成果為他們帶來裨益；但599章卻令很多市民切實感到自由和幸福感（well-being）失去，這絕對是「未得先失」。讓人感到氣餒的是，很多防疫政策不見得有什麼效益，我們的民調問及市民對599G「限聚令」、599I「口罩令」、599L「疫苗通行證」控制新冠疫情是否有實際作用的意見，其中有65.3%認同「口罩令」是有作用；但66%不同意「限聚令」有作用，更有高達82.6%不同意「疫苗通行證」有作用。

科學理據若缺乏 防疫措施應取消

但當社會質疑不同抗疫措施時，政府卻總喜歡以家長式態度，搬出「保障市民健康安全、符合香港的最大利益」作599章一系列擴權的解釋。當法律上明顯出現問題時，便着公眾不應糾纏於法律程序，彷彿其他人就沒有整體考慮香港最大利益和市民健康安全。其實，國家主席習近平也表明「努力用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」、「科學防控、精準防控」。筆者希望請教政府以下措施和安排的科學理據和公平性，為何已是「最小的代價」和「最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」？這已經是「盡可能將對市民受到的干預減至最低」嗎？

第一，疫苗通行證時至今天仍有什麼功效？對進一步提高疫苗接種率的作用能有多少？

第二，為何陳茂波司長於海外感染5天後回港被視作康復個案，在香港確診感染的市民仍要隔離7天？為何不縮減至5天？

第三，「0+3」比「0+0」有什麼實際防疫效益？為何「0+0」會帶來香港不能承受的代價？

第四，為何因黃碼被拒入場戶外舉行七人欖球比賽的南非遊客的風險，會比出席於室內舉行的金融峰會的海外金融集團領袖為高？

第五，政府要求學校須達指定疫苗接種率才能提供全日面授課的科學證據是什麼？

第六，因污水檢測而進行的大廈強檢有什麼效益？為什麼不立即停止，繼續浪費資源？

第七，在可見將來香港仍會出現極高的重症或死亡率，令醫療系統承受不了的情况嗎？

以上措施如沒有合理的科學理據，政府便應該立即取消或放寬有關防疫措施，真真正正盡可能將對市民受到的干預減至最低。愈遲放寬、繼續等待，社會所付出的代價就愈高，愈不利恢復正常。我們的民調顯示，76%受訪市民認為香港就現時實施的防疫規定所付出的社會和經濟代價是過高。李家超指有銀行家形容香港「閃閃發光」，其實很多人覺得香港「閃閃發光」，不過卻是經濟非常危險，需要亮出如海上遇險的「求救信號」。疫情繼續被政府定性為「公共衛生緊急事態」，社會是不可能完全回復為「正常」。政府應好好向公眾交代認為疫情仍是「公共衛生緊急事態」背後的數據指標和醫學意見，讓公眾見到「公共衛生緊急事態」和防疫措施完結的曙光。

註1：吳振權訴香港特別行政區政府（HCAL 990/2022 [2022] HKCFI 3159），判辭第24段（bit.ly/3FYYLNb）

註2：郭卓堅訴醫務衛生局長（HCAL 1054/2022 [2022] HKCFI 3225），判辭第51、55段（bit.ly/3fVBNvE）

作者是民主黨醫療政策發言人

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[袁海文]