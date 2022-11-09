田方澤：修訂專業指引 教師有沒有不做聖人的權利？

2017年，未按程序選舉、自動延任的操守議會，曾提出修訂，規管教師「下課後」的私人言論和生活，最後教育局在一片爭議聲中，未正式接納修訂。如今又再重臨，老師需要有時刻皆為聖人的心理準備了。

沒有私人生活的聖職

10多年前社交媒體興起成為不少人生活的一部分。不少教師會開設兩個帳戶，處理工作（與學生交往和教學）和私人生活，一向無事。惟自2019年起，教育局一反慣例，越過操守議會處理投訴，既接納匿名投訴，亦將教師的網絡言論加入調查範圍。

近年的一些個案，據業界交流，包括一些教師私人帳戶的「朋友限閱」（friends only）帖文。即使帳戶沒有學生和校友，仍被局方以「學生可能會看到」、「數百人可瀏覽的帳戶不算私人」，而裁定專業失當。教育局近年回覆立法會關於教師專業的提問，亦常講「必須符合專業操守，以及社會普遍接受的道德標準」。

對的，我們對一些職業有更高的道德標準和私生活要求。特別在傳統華人社會，老師多少有點道德光環。但區區的質疑是，如何理解「學生可能會看到」？何謂「社會普遍接受的道德標準」？如果朋友限閱的網上帖文符合這個準則，則似乎教師假日起牀不梳頭踢拖落街食早餐都「學生可能會看到」，儀容不整不符「社會普遍接受的道德標準」？只能每天西裝筆挺落街買餸了。

關於政治，大家已「無話可說」，但無關政治的私生活，會否跌入這個範圍？過往曾有老師拍拖被家長看見而無理投訴，說得誇張一點，一些私事，諸如小紋身、吸煙、違例泊車、小賭打麻雀，都可能在社交媒體或街上「被學生看到」，卻相信是不少香港人的日常。從一些保守的觀點看，也可以是身為老師卻「不符社會普遍接受的道德準則」。如果「放了工做番自己」未必合適，教育局介入教師私生活的投訴，教師有沒有不做聖人的權利？

必然會有人認為我危言聳聽。區區同意實際執行不一定如此極端，但問題是過度規管私生活的意識。特別是在社交媒體年代，限制在社交媒體發表意見，已是不合比例地限制私人生活。含糊不清的準則就是沒有準則，無法清晰執行的條文、沒有業界認同的裁定，就可能成為教育局利用的萬能key。

搶奪專業論述

最近10年的爭議，基本上就是官民雙方，在對立的社會氣氛下提出各自的「專業」想像，而未能融和。

比如蔡局長曾在訪問中提及關於課堂教學和六四事件，認為未有依據課程指引教學就是不專業。問題是一切文件的制訂，牽涉政府主導下不同持份者的互動，不一定是完全符合專業想像和業界共識的產物。為何要緊跟文件，才是「專業」？

過往教育界一直要求政府履行早年規劃，設立教育專業議會，讓業界有自主權，制訂專業守則和仲裁，才能促進專業發展。惟政府近年一併裁撤教師中心和操守議會兩大邁向專業自主的機構，可見一斑。

歸根究柢，當下的教育政策、課程設計、專業操守，是社會共識，抑或政府意識？在新時代香港，答案不言自明。

作者是前教育工作者

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[田方澤]