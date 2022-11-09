李嘉恒：「國藥港用」對香港的重要性

生物安全是新型安全領域之一，經過全球新冠疫情，它顯得更為重要。為保護國民健康，中國投入大量資源研發疫苗應對疫情。在疫情初期，雖然中國研發的新冠疫苗已被證實安全有效，但仍受西方國家質疑效用而拒絕認可，更被反華勢力政治化，掀起疫苗戰。隨着世界衛生組織認證中國新冠疫苗，爭議才逐漸平息。

2018年《自然》期刊的一篇文章，分析了81個獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准的藥物臨牀試驗，涉及近15萬人，當中每次亞洲人的參與率介乎0%至7%，反映歐美對亞洲人的研究數據不足，甚少研發針對亞洲人的各種藥物。為擺脫對西方的依賴，國家投入資源發展生物科技，自2016年以來中國藥企開展的核心臨牀研究快速增長，尤其是腫瘤領域，新開展的核心臨牀研究數量已超越美國藥企。以往許多並無藥物治療的疾病，如今已有不少創新藥物可選用，以有效控制病情甚至治癒。

對國家安全重要

然而，目前香港的藥物註冊制度主要採用「第二層審批」，即一種新藥在本港提交註冊申請，必須先在30多個表列國家或地區（多為歐美地區）內，取得兩個或以上藥劑製品證明書（CPP）。雖然2022年施政報告重點提出，將國家藥物「過河」到香港使用，其後中國、巴西、韓國及新加坡四地亦已加入認可名單之中，不過魔鬼在細節，有上述四地CPP的藥物，卻必須取得一張來自原來32個表列地區的CPP。

這項安排明顯歧視「國藥」，亦無助拆牆鬆綁改善「國藥」申請在港註冊的難度，即使「國藥」得到國家藥監局認證，仍必須先在外國註冊上市，最後才能回到香港申請註冊。以鼻咽癌為例，歐美等地的病例較中國為少，甚少針對鼻咽癌研發藥物，相對而言，因中國有大量病例和研究，已研發出相當具療效的藥物。然而即使新藥得到國家藥監局認證並於內地上市，惟西方當地監管機構指該藥並非針對西方人研發而拒絕上市。由於新藥未能得到西方國家認證，因而受限於本港註冊制度，本地病人無法即時享受國家科研成果。

「國藥港用」除了出自對國家生物科技成果的信任，更是出自對國家安全的考慮，擺脫對外國認證的依賴。在中美交鋒下，香港成為兩國角力場，惟香港的藥物註冊制度不但放棄了自主性，更加大程度依賴外國認證。若外國藥企被限制向香港出口藥品，將對本地公共衛生造成影響，構成國家安全隱憂。

對病人生死攸關

事實上，國家藥品直接在香港使用，並非完全沒有先例。例如中國的科興疫苗，在沒有歐美當地監管機構認證下，仍獲批准在港使用，對控制本地疫情發揮明顯作用。而且一橋相連的澳門早已於2021年修例，容許只持有內地註冊認證的藥物申請入澳。「國藥港用」的關鍵在於本港衛生署是否樂見其成，為本地病人帶來更多裨益。

對於癌症病人而言，能否用藥是生死攸關，為了延續性命，大多都願意使用新藥物，甚至參與「試藥」。以往更有病人為了得到使用新藥物的機會，不惜「捱貴藥」，甚至遠赴其他國家。「國藥港用」可透過國家14億人口的市場優勢，控制藥物成本，讓更多病人以相宜價格受惠創新藥物。

對生物科技有利

香港作為大灣區一員，「國藥港用」更可發揮本港「背靠祖國，面向國際」優勢，成為區內藥物臨牀研究發展樞紐，除了直接增加本地病人使用新藥的機會，着力研發針對亞洲人的藥物，相關的臨牀研究更可為藥物註冊提供更多中國人數據，促進國家及本地的生物科技產業發展。

新政府提倡「以結果為目標」，惟從目前香港的藥物註冊制度來看，無法達到施政報告提出的願景，港府應重新審視及正視目前藥物註冊制度的根本問題，平等對待「國藥」，讓「國藥」可在港得到廣泛使用，惠及更多病人。

作者是香港青年時事評論員協會成員、議員工作人員協會主席

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[李嘉恒]