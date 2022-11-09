劉銳紹：洞庭鏡面平千里 卻要君山相發揮──國際金融峰會與香港「復常」和決策之路

（1）首仗主打：金融湖海引蛟龍

──這次國際金融峰會，二百巨頭來港，臨時縮沙的只屬少數，可謂賞面捧場。此舉證明他們在商言商，願意親身來港感受，同時試探虛實；這也反映他們對香港仍有期望。港府知道他們都是國際大鱷，但眼前經濟形勢險要，與狼共舞在所難免。這正是香港一直依托的國際環境，這個態勢仍然存在。

──港府官員悉心行事，值得肯定，背後也有一種政治和經濟危機感。官場氣候顯示，北方有意見認為，中央已替港府「由亂到治」，以後「由治及興」乃港府主體責任，自然進入「論功行賞，論責而負」的範疇了。

（2）公開與私下的感覺同時存在

在金融峰會期間，我採訪和接觸了若干本地和外來商界人士，聽到各種反應。讚賞和溢美之辭已傳於官方之口，在此不贅。但商界有些真實的看法，卻不能不重視。

──商界（尤其是外商）深深感到未來的不可預測性。他們普遍認為，政治收緊早在預期之中，如今已是事實，反而不成疑問，但經濟動向和政策的不可預測性卻仍然存在，成為他們面前的冷面虎。內地和港府官方雖已不斷解釋和游說，並提供多種吸引資金和人才的方法，但一時三刻難以建立信任。一些外商說，這是由2014年積累下來的結果，至少已是一個固定的感覺，官員還要努力解說和行動才能消除。

其實，他們並不關心香港的民主自由，但感到香港的自主決策愈來愈少。以防疫措施不能盡快實施「0＋0」為例，港府中人說，除了涉及700萬人，規模太大之外，還涉及「更高層次的政策」。這是香港的高層？還是別的更高層次？這是衛生政策範疇的層次？還是比這個更高的範疇？沒有答案。外商只感到香港不少決策，已跟決策來源及其權威性掛鈎。總之，虛無的表達和現象都會引起虛無的聯想，這正是商界擔心的不確定性。

──外商尤其擔心香港中國化（港人稱「大陸化」）。內地和香港官方認為，兩地結合乃大勢所趨，各種融合也是理所當然，「兩制」仍然存在，沒有什麼「大陸化」的問題，外商不必擔心。但外商則認為「兩制」似有還無，並不斷收縮。况且，「兩制」不僅在政治上消失，還在事物的認知和意識形態上消失，更可能影響和導致「兩制」在經濟政策上減退和消失。

他們舉例說，在這次金融峰會上，港府必須強調資訊自由，才能令國際金融界放心。但中國證監會副主席方星海卻說，有國際傳媒短視，不了解中國，不應多看這些國際傳媒。中國銀行行長劉金也說，負面報告不要多讀。外商說，他們不看國際傳媒，難道只看中國官媒嗎？他們不看關於中國市場的國際報告，難道只看中國機構的宣傳性質的報告嗎？他們購買過不少中國出品的市場報告，但只講好而不講風險，這能令外商放心嗎？

外商還說，即使中國不信任甚至討厭外媒，也不宜在這種國際場合公開指摘。這暴露了某些官員連政治公關技巧也不理會。他們重視政治正確和大局意識，但這卻是沒有理會香港大局的本位主義，港府中人只能無言以對。雖然這些無心之失不是致命的，但肯定會積累下來，成為日後對應外媒關係的絆腳石。

──外商關注「豁免」的標準。這次國際金融巨頭來港，享受了多種豁免。在國際上，這種特事特辦的事情經常發生。官方認為這樣可以讓國際巨頭感覺良好，但也引起一些後遺症。外商關注，以後什麼事情才會豁免？巨頭可以豁免，為他們辦事的人可否豁免？在同一問題上是政策性的普遍豁免，還是選擇性豁免？這才是他們關心的；在他們眼中，還涉及人治色彩的問題。所以，一些外商除了關注會議內容外，還對陳茂波染疫後回港的解釋感興趣，他們正努力理解中國特色「一視同仁」的定義。

（3）說好香港故事 不能老調重彈

──官方認為「兩制」行之有效，不應把內地的事情和香港混在一起，這是基本知識。但在外商角度，中國內地的事情也會輻射來港，在不自覺的情况下影響香港的營商環境，他們不能不多加考慮。所以，不要以為讓外商感到在港有錢可賺就行，更不要以為現在西方國家也面臨多種危機，資金還會盯着亞洲市場，就此大安旨意，用舊調彈唱香港故事。

──要唱好香港故事，最好是大合唱，而不是單一聲道和單一樂器。試想，官方早前暗示，「由亂到治」之後就會由緊轉鬆；既然如此，要唱好香港故事，不妨創造條件，邀請泛民人士一起議事論事。觀乎過去一段時間，泛民人士出於各種原因和需要，也在調整形態和存在策略，官方不宜以鬥爭角度掩蓋一切。其實，泛民陣營也有不少專業人士，可以實事求是探討問題。官方如能平實相待，更可顯示官方「由治及興」的信心。

──這裏談一件真人真事。前政務司長陳方安生與內地關係緊張時，有意見認為應盡量避免擴大對立氣氛，並提出3項具體建議：一、安排陳方安生回內地參觀抗日名將、祖父方振武紀念館，並由負責統戰工作的劉延東宴請和稍作陪同；此事圓滿結束，達到預期效果。二、安排陳方安生到北京某大學演講，但當她抵京後，活動取消。這樣就不可能落實第三項建議了──邀請陳方安生擔任當時北京奧運籌委會顧問，向國際推廣北京奧運。倘能成事，可有多種正面效果。這些本來都是可以一起唱好香港故事的實例，但可惜半途折戟沉沙。

可見，心想「洞庭鏡面平千里，卻要君山相發揮」。否則，湖海浪不絕，君山自毁容。

作者是時事評論員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]