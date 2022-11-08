陳志華：延後推「公經社科」 讓教師有充足準備

距試教不足一年 教界擔心時間不足

課程銜接方面，高中已有公民與社會發展科，有助下一代認識國家及香港，做一個良好公民。初中階段開展「公經社科」，有助學科的縱向連接，對學生學習有甚大幫助。學生在初中階段學習「公經社科」，至高中階段學習「公社科」，在整個完整的課程規劃下，教師可引導學生有系統地學習，全面認識國家和香港，成為良好公民。但要在2023年推行試教，現在距試教不足一年時間準備，教育界擔心準備時間不足。現時，第一屆「公社科」文憑考試仍未舉行，教師們仍未就考試評估成果作檢討、修訂教學安排；若同時開展「公經社科」試教，教育界可能吃不消，擔心難以兼顧。

學科安排方面，現時不是所有學校的初中班級都開設生活與社會科，一些學校會開設綜合人文科。過去，學校開辦生活與社會科，不同學校因應不同課時安排。整個課程有29個單元，有些學校每年只選教2至4個單元；老師如何挑選，欠全面協調。現在，根據教育局建議2024年9月全港中學中一級全面推行新課程，但各校學生是否都需要完整修讀12個新單元？或可以因應校本情况選擇修讀部分單元，猶如以前的生活與社會科？不同的課程設置，或影響整個課程的連貫性。

涉憲制國安等新內容 撰寫教材需時

試教教材方面，教育局現時鼓勵學校於2023年9月試教「公經社科」課程。這會否再次出現高中「公社科」第一年教師沒有完備的教材支援下，便開展課程的情况？當年，教育局曾提供一些支援教材供教師使用，惟一些教師認為支援不足，要摸着石頭過河。因此，教育局可否考慮在2024年才正式開展課程，讓教師和出版社都有充足時間準備？如此對學生裨益最大。若在2023年試教，有一級學生便成為沒有教材支援下的試驗品。

一些論者指出，「公經社科」不是全新科目，不少內容都與現時的生活與社會科相近。但其中也有不少如涉及憲制秩序、總體國家安全觀、《港區國安法》等新內容。出版界需時撰寫一套新教材，教師亦需時準備，讓學生有最佳的學習成果。若硬在2023年試教，或會出現一屆的新課程的試驗品，成功固然是好，但失敗的話便犧牲一級學生。

教育是長遠事業。培育下一代成才，要有完整的策略及安排，並非求快便成。筆者盼教育局讓教師在2024年才開展「公經社科」，待教師有充裕時間準備、有完整教材，對師生都是有百利而無一害。若硬在10個月後便推行試教，可能會出現滑鐵盧，「公經社科」開首便遇挫敗，將來的道路會艱辛困難。

作者是教育工作者

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[陳志華]