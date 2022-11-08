歐陽五：朔爾茨「矯正之旅」開了個好頭

隨朔爾茨訪華的12名德國商業巨頭，包括西門子、大眾、寶馬、Adidas、拜耳等知名企業高管。據了解，申請加入此行代表團的人數過百，突顯德國企業界對改善中德關係、尋求經貿合作新機遇的強烈意願。此訪期間，中德企業達成不少協議，雙方領導人就雙邊、地區和全球性問題溝通，並共同發出了反對脫鈎與保護主義、堅持多邊主義、支持世界多極化、維護自由公平貿易的呼籲。

為被帶入歧途的世界「矯正」方向

筆者以為，朔爾茨此行是相互依存的世界經濟和合作共贏的市場規律，對德國外交的一次矯正。同時，其矯正意義又不僅僅止於中德關係和德國外交層面；此行所展現的務實合作態度和所重現的求同存異精神，為撕裂對抗、復蘇無力、被帶入歧途的世界「矯正」方向，改善風氣，都具有積極意義。

眼下，包括德國在內的歐洲國家正面臨前所未有的新挑戰。能源危機、高通脹、貨幣政策收緊三重壓力疊加，經濟衰退風險加大，民眾生活陷入困境。英國國家統計局數據顯示，截至9月中旬，近半數英國成年人難以負擔能源帳單，許多較低收入家庭不得不捱凍受餓。一名居住於英格蘭的94歲老人感嘆，現在很多人的生活狀態簡直比她親身經歷過的二戰時期還要糟糕。

歐洲的困局，很大程度上承蒙大西洋西岸「盟友」的「關照」——持續拱火俄烏衝突，削弱俄羅斯，收割歐洲經濟。俄羅斯的低價能源，原本是德國和歐洲經濟競爭力的重要支撐；惟在美國壓力下對俄展開多輪制裁，與俄能源「脫鈎」，使歐洲製造業企業成本高企，被迫減產甚至停產。美國還趁機高價出售天然氣發戰爭財。法國總統馬克龍直接喊話美國：「讓我們支付多4倍價格這件事不能再繼續下去了，這可不是友誼的真諦。」

不僅如此，美國出台《降低通脹法案》（Inflation Reduction Act）歧視歐洲相關行業，「吸引」歐洲製造業遷往美國。美國鼓動和拉攏歐洲盟友加入打壓中國半導體的陣營，代價是盟友失去全球最大的半導體市場。美國所為，不僅損害「盟友」切身利益、破壞全球貿易體系和貿易規則，更傷害了來之不易的國際合作信心。

國際貨幣基金組織預測2023年全球經濟增速將進一步放緩至2.7%，發達國家的經濟增速將放緩至1.1%。同時有分析認為，此次經濟衰退前景堪憂，三大條件全部缺失——缺乏打開局面的政策手段、承擔者，以及讓世界各國聯手共渡難關的氛圍。

在危機中求生存，歐洲能否有智慧、有擔當讓自身並帶領世界走出一條新路？朔爾茨邁出了富有遠見和有勇氣的一步。這是一次覺醒，也是一種回歸。成為東西方之間的橋樑，並盡可能避免一邊倒，曾是使德國受益的「不二法門」。堅持戰略自主、向新興市場開放、構建多極化格局，一直以來都被歐洲多國認為符合歐洲利益。而求同存異、合作共贏更是在歷史進程中，一再被證明是人類共渡難關、共同進步的正道。

朔爾茨向東看，原因並不難理解：中國市場仍是世界的機遇，中國的對外戰略追求立己達人。中共二十大報告明確指出「深化拓展平等、開放、合作的全球伙伴關係，致力於擴大同各國利益的匯合點……堅定奉行互利共贏的開放戰略」。在第五屆進博會開幕式上，國家主席習近平表示，中國將推動各國各方共享中國大市場機遇、制度型開放機遇、深化國際合作機遇。

11月，東亞峰會、二十國集團（G20）峰會、亞太經合組織（APEC）峰會相繼召開，期待大國之間能夠重建互信、務實合作，帶領世界重回光明之路。

作者是時事評論員

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[歐陽五]