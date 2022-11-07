鄭立：不培養本地人才 外地人才不會來

人才也需要一個產業鏈。舉個例子，現在遊戲業流行的平台是Steam。我需要的是能夠在上面推廣遊戲、面對全球的好發行商。我能在香港找到這樣的發行商嗎？如果沒有的話，我終究還是要找外國的發行商；然後為了工作方便，恐怕我更多時間要在外國。而香港對各產業鏈的長期態度，大家心知肚明，就是做實業的人滾得愈遠愈好。

現在出入境仍有一些困難，而香港的產業鏈核心部分都全不在香港的話，人才能夠怎樣呢？除非香港政府打算搞商業登記送一個叮噹的隨意門，否則人才何必多此一舉來港——如果香港在產業鏈上根本就是多餘的存在的話？

人才亦需要產業鏈

而最後，人才最需要的是什麼呢？就是其他人才。這聽起來有點像「雞生蛋、蛋生雞」，但就像名著《鹹蛋超人》裏面講的，人類是群居動物，需要依賴別人生存。人才也必須與其他人才合作共事，才能夠成功。這裏指的不僅是外來的國際人才，而是指本地人才；也不一定是指那些動不動月入幾十萬元的傢伙，而是他們背後那些技術人員與勞動力。

比方說，我做遊戲的，需要美術人員是理所當然的事情。如果香港能夠提供高品質的遊戲美術人員，那麼就算不落戶在此，也至少可以把生意分享給香港。我就說遊戲業，香港能找到好的遊戲美術嗎？是否隨便一個懂畫圖的，就能當遊戲美術呢？

不是，遊戲是一種工業。我們需要的不是梵高、不是畢加索、不是邱瑞新——他們是有名的藝術家，但不是遊戲美術。遊戲美術需要的是能夠模仿別人美術風格、穩定保持產量、交貨精密守時的專業技術工人。如果香港能大量培養出這種人，他們就能從事這行業，否則，遊戲業的人才來到香港，恐怕都是老鼠拉龜，結果還是只會去能夠大量提供這種美術人員的地方。

我想其他行業都是一樣的。要別的人才到來，香港要先能夠培養到可以用的基礎與專業人員。如果人才連團隊都要從外面搬來，每人還要再給居住津貼，那又何必多此一舉？結果說搶人才的最好方法，反而是善待自己的年輕人、培養好自己的人才，固本培元。如果香港不是一片沃土，你提供再多的農具和稅務優惠，農民還是不可能留在這片赤地的。

作者是專欄作家

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[鄭立]