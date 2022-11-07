顏汶羽：一地多用增體育設施 杜絕「炒場」

場地供不應求 乃炒場問題癥結

尋租活動是指在沒有從事生產的情况下，為壟斷獲得社會資源，或維持獨佔地位，從而得到獨佔利潤（亦即經濟租）所從事的一種「非生產性的尋利活動」。個人在尋租過程中所爭取的市場，則稱為「尋租市場」。尋租市場愈大，表示被不公正壟斷的事物愈多，而整體的經濟效益亦會降低，導致市場失靈。

康文署開發全新智能康體服務預訂資訊系統（新系統），藉抽籤代替先到先得，透過增加「炒場黨」獲取場地的不確定性，繼而減低尋租機會。另一方面，新系統將引入「過濾機械人」程式，系統包括人機識別系統驗證，例如要求用戶通過「圖靈測試」等（「我不是機器人」）；當中更具備學習引擎優化系統，若發現有不尋常的預訂行為，會即時攔截，相信能夠有效防止「炒場黨」透過機械人程式預訂搶場。

新校舍頂部可增建室內體育場地

雖然康文署就「炒場」推出多項措施，藉此讓市民能夠公平使用康體設施，但問題癥結在於康樂場地長期供不應求。根據規劃署《香港規劃標準與準則》的康樂用途建築物供應標準，平均約5萬至6.5萬人就需要一個體育館。然而康文署統計資料顯示，截至今年3月，全港共有103個體育館，以今年年中人口數字7,291,600來推算，目前平均一個體育館服務逾7萬人（70,792）。可見，場地的供應本身已「不達標」。

而在新冠疫情爆發後，部分場館為配合抗疫工作改作臨時隔離設施、疫苗注射設施或檢測站，令場地供應更緊張，「炒場」行為變得更猖獗。要根本解決問題，政府除了推出打擊「炒場」的措施外，更應該大幅增加康體場地。其中，筆者建議在日後新校舍的頂部增建室內體育場地，由政府負責保養、維修及管理。透過「一地多用」模式增加場地供應，將「經濟租」的空間消除，便不會再有尋租行為，這樣就能真正杜絕「炒場」，做到還「場」於民。

作者是立法會議員

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[顏汶羽]