關仲然：「負面宣傳」主導的台灣九合一地方選舉

在九合一選舉出現之前，台灣地方選舉有不同周期，導致各式各樣的選舉頻頻舉行，勞民傷財。自2014年起，台灣將各地方級公職人員的選舉，包括市長、市議員、里長等，合共9類公職人員的選舉，集中在同一天舉行，因而得來「九合一」的名字。今屆是迎來改制後的第三次九合一選舉。

今屆選舉對國民黨具重要意義

九合一選舉與所謂「中央」選舉（即總統及立法院選舉），表面上相隔兩年，但九合一選舉在年底舉行，而總統選舉則在年初投票，兩次選舉的實際距離不足一年半；如果以政黨開始總統選舉工程計算，兩者差距甚至不足一年。所以，九合一選舉，除了普遍認為是一次「中期選舉」之外，總統選舉「前哨戰」的意味亦非常濃烈。九合一的結果，對緊隨其後的總統選舉，都帶來或多或少的影響，最明顯例子就是2018年異軍突起的一場「韓流」——韓國瑜在高雄爆冷贏得市長之後，也贏得在2020年成為國民黨總統選舉候選人的資格。

同樣，今屆選舉對在野的國民黨來說，也是有重要意義。至今，國民黨對於2024年總統選舉會由誰來參選，暫時仍未明朗，但現任新北市長侯友宜，以至是台中市長盧秀燕，都是國民黨相對擁有民意基礎的政治人物。因此，兩人爭取連任，對代表國民黨出戰下屆總統選舉，都是必須的前提。相反，對民進黨來說，雖然同樣需要找出蔡英文的繼任人，但不論是現任副總統賴清德，還是已任兩屆桃園市長的鄭文燦，都不用參選，今次九合一的選舉，自然少了國民黨所面對的壓力。

選民懲罰執政黨成本減 有利在野黨

至於將九合一選舉當成「中期選舉」、對現屆政府表現評分，亦確實是不少選民投票時所考慮的一大原因。在政治學上，選民投票的行為可分成前瞻性投票（prospective voting）和回顧性投票（retrospective voting）。選民作前瞻性投票時，思考的是投票所產生結果對將來會帶來什麼影響；而如果將中期選舉視為回顧現任政府表現、對現屆政府評分的機會，那就是回顧性投票，亦即對現屆政府的賞罰。

對選民來說，地方選舉和中央選舉的重要性，本來就截然不同，賞／罰的成本也因着選舉的重要性而有不同。根據過往兩次的九合一選舉，選舉結果都是對當時的在任政府投下「不信任票」，亦即執政黨的選舉表現都不如在野黨。2014年九合一選舉，經過當年3月的太陽花運動之後，國民黨的市長和市議員議席都比上屆減少；到2018年九合一選舉，執政的民進黨同樣受到選民「懲罰」，市長及市議員席次都比2014年少。

地方選舉本身關注的議題，都集中在地方事務，這意味着大是大非的議題並不在選舉議程之中；九合一選舉中，產生出來最重要的位置是市長及市議員，其重要性亦遠遠不如總統或立法院議員。因此對選民來說，懲罰執政黨的成本也就相對減低，故對在野黨來說，反而形成一定優勢。

談到選舉議題的不同，在今次選舉中，可以看到各種各樣的爭議、候選人政綱，基本上都與兩岸關係無關。2020年的選舉，當時流行「芒果乾（亡國感）」說法，加上隔岸香港的社會運動，在政黨（特別是民進黨為首的泛綠陣營）的包裝下，令選舉議題幾乎變成單一的兩岸關係，儼如為兩岸關係投票。

兩年過去，在美國眾議院議長佩洛西今年8月訪台之後，兩岸關係幾近不可修復，解放軍軍演對台灣所構成的壓力，遠比2020年的時候大，理論上「芒果乾」變得更為「時令」和「當造」；但在今次地方選舉中，政黨沒有同樣販賣「亡國」的危機感，這就可見地方選舉與中央選舉之間，性質和議題上的差異。

政黨攻訐達到全新層次

雖說地方選舉議題集中在地方事務，但實際上，今屆政黨之間的互相攻擊，比以往都來得更猛烈、造成更大影響。同樣在選舉研究中，對政黨的選舉工程（electioneering）宣傳，可分成兩種方法：正面宣傳（positive campaign）及負面宣傳（negative campaign）。

在選舉之中，政黨往往有不同信息、不同議題，在競選的時候宣傳。正面宣傳的意思，是政黨（或候選人）將自己的想法，就像政綱裏面的新政策和選舉承諾，傳遞給選民（舉例：國民黨的台北市長候選人蔣萬安，就曾經提出「深蹲20下免費搭一次公車」的政見）。

而負面宣傳，則跟候選人自己的政見無關，而是將火力瞄準對手，攻擊對手弱點、打擊對手聲勢。

台灣的政治生態從來不乏互相攻訐，而在今屆九合一選舉，負面宣傳亦來到全新層次，政黨間的「抹黑」也來到新層次。這包括在幾個月前發生，民進黨原來的桃園市長候選人林智堅，爆出碩士論文抄襲風波，後來經大學查證確認而撤銷林的學位。林智堅做過兩屆新竹市長，本來是民進黨重點栽培的人物，惟在今次論文風波下，政治仕途遭遇一大挫折。

在台灣學歷通脹的背景下，政治人物的碩、博學歷非常普遍，但當中有不少政治人物，是在職的時候兼讀、兼修的，在引爆了林智堅的學位風波之後（再早一點的論文抄襲風波，是2020年高雄市長補選時，國民黨候選人李眉蓁同樣遭撤銷學位），不少政治人物的學歷亦持續受到關注和質疑。至少，民眾黨的立法委員蔡壁如，在上個月就同樣因為論文問題而辭職。

在選舉研究中，不少研究是想找出負面宣傳的成效，而在台灣這些針對對手學歷的負面宣傳，成效甚至在投票之前就反映出來——牽涉的候選人已被「取消資格」，從政治舞台退場。

負面宣傳似有效 長遠損選民與政黨信任

在政治上，學歷從來並非一切，政治人物本來亦毋須個個都是「學霸」，惟因誇大或抄襲而換來的學歷，則意味着個人誠信的崩壞，在民主制度中，難以得到選民接受、政治生涯行人止步，都不令人意外。無論是國民黨、民進黨，甚至是「第三勢力」的民眾黨，各自候選人都因學歷問題而吃過悶棍，自然也希望用同樣方法打擊對手。從今以後，每個政黨都會將對手的論文逐字放大。

負面宣傳看似有效，表面上也可以排除「有問題」的候選人。但長遠來說，「有問題」的定義只會變得無遠弗屆，實際上加劇了選民與政黨之間的不信任，對政治制度的信任亦會因而受影響，形成惡性循環。無論對政黨還是選民，都是有百害而無一利。

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[關仲然]