郭岩：「人類命運共同體」 指明全球化發展方向

以中國為代表的世界大多數國家，主張各國應該成為利益交融、興衰相伴、安危與共的朋友，形成你中有我、我中有你的「人類命運共同體」。而美國及追隨美國的一小撮國家，則熱中於意識形態劃線，建「小院高牆」，搞「集團對抗」，奉行「順我者昌逆我者亡」的叢林法則，對不合己意者動輒封鎖、制裁，甚至發動赤裸裸的入侵。

誰在為世界大同、天下太平而努力奔走，誰在引發動盪、貧窮和衝突，不言而喻。

讓世界倒退到冷戰時代 人民不答應

歷史發展的規律如何把握？「人類命運共同體」給出了答案。生產力的發展，必然導致全球化的出現。時至今日，世界早已縮小成「地球村」，各國在經濟、科技、文化上的相互聯繫日益緊密，人類愈來愈成為不可分割的命運共同體。走過苦難與輝煌的中華文明，將和合理念刻進中國人的基因，讓中國歷來主張「天下為公」，推崇不同國家、不同文化「美美與共、天下大同」。「人類命運共同體」順應了歷史發展的大勢，倡導全人類和衷共濟、和合共生的理念，主張所有國家利益共生、權利共享、責任共擔。在新的歷史條件下，是中國給出了維護全人類共同利益、實現全人類共同價值的最優解。逆歷史潮流而動，把已經形成的紐帶粗暴割裂開來，讓各國倒退到孤立狀態，讓世界倒退到陣營對抗的冷戰時代，世界人民不答應！

各國人民的福祉如何保障？「人類命運共同體」給出了答案。2000多年前，中華民族的先輩懷着友好交往的樸素願望，開闢了古絲綢之路，開啟了人類文明史上的大交流時代。可以說，加強交流互鑑、分享發展成果，是構建「人類命運共同體」的必然要求。如今，中國把「一帶一路」打造成為全世界最亮眼的友誼之路、發展之路：與超過140個國家簽署200多份共建「一帶一路」合作文件，與沿線國家貿易額超過11萬億美元；中國企業建立的經貿合作區，為各國創造超過30萬個就業崗位和40多億美元的稅費。「一帶一路」是造福世界的「富裕帶」，也是惠及人民的「幸福路」，體現了「人類命運共同體」的情懷，也是「人類命運共同體」的閃亮名片！全球經濟發展的紅利，必須由更廣泛的民眾享有；而成天喊着「某國優先」，試圖永遠壟斷技術、資本優勢，憑藉霸權盤剝其他國家，尤其是發展中國家，世界人民不答應！

國際關係民主化大勢 不可阻擋

紛繁複雜的世界如何治理？「人類命運共同體」給出了答案。冷戰的陰雲散去後，求和平、求發展、求合作、求共贏已經成為時代的潮流，及各國人民的共同願望。隨着多極化演進，國際關係民主化的大勢已不可阻擋，大家對少數國家和國家集團在國際上橫行霸道、肆意踐踏別國尊嚴、試圖單獨主宰世界事務的惡言惡行，早已深惡痛絕。「人類命運共同體」主張世界命運要由各國共同掌握，國際規則要由各國共同書寫，全球事務要由各國共同治理，發展成果要由各國共同分享。這勾畫了人類社會發展的正確方向，也是對人類前途命運的終極關懷。那些一直活在「老子天下第一」的迷夢裏，總是試圖把自己的意志強加給他人，永遠擺出一副頤指氣使嘴臉的做法，世界人民不答應！

儘管有雜音，儘管有困難，但正如習近平主席指出的，我們堅信構建「人類命運共同體」是世界各國人民前途所在，也欣喜地看到世界上支持「人類命運共同體」的聲音愈來愈多。古話說得好，「青山遮不住，畢竟東流去」，又說「得道多助，失道寡助」。長遠來看，「逆流」終究成不了主流，沒有一個冬天過不去，沒有一個春天不會到來。共襄休戚相關、命運與共的「人類命運共同體」價值理念，是解決全球化背景下的各類問題，攜手邁上康莊大道的必由之路。「人類命運共同體」作為人類歷史長河淬煉的文明之光，將引導全球民眾同舟共濟、守望相助、團結合作、共同發展，走向更加美好的明天！

作者是時事評論員

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[郭岩]