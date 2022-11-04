禁毒常務委員會：支持政府立法管制大麻二酚

近年被呈報吸食大麻的人數攀升，情况令人憂慮。大麻是毒品，會令人上癮，亦可能對吸食者的認知功能和健康造成不可逆轉的損害。惟青少年往往容易受朋輩或不正確資訊的影響，誤以為大麻無害而嘗試吸食。

CBD產品廣泛存在於市場，容易令市民誤信大麻不是毒品，減低青少年對大麻的警覺。市面上CBD產品聲稱的功效現時並無權威論證，而這些產品難免含有具精神活性作用的毒品四氫大麻酚（THC）。根據政府資料，CBD可自然分解為THC，甚至用作製造THC。

禁毒常務委員會（禁常會）主席李國棟醫生表示：「一篇由一位社會工作者撰寫的文章，充斥着謬誤，錯誤地將社福界與政府的禁毒工作處於對立，對此我深感失望。對於文章抹殺個別社福機構在禁毒方面的努力，我覺得十分可惜。我希望大家能基於事實，理智討論，共同對抗毒害。」

他續說：「禁常會支持政府立法管制CBD，使一般CBD消費產品不再在市面供應，以保障市民健康及打擊毒品問題。禁常會將一如以往全力支持禁毒工作，並繼續連繫社會各界，包括社福界，凝聚社會力量，攜手推行有關毒品問題的宣傳教育，以向公眾，特別是青少年，傳遞禁毒信息，共同建設無毒香港。」

（編者按：標題為編輯所擬）

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[禁毒常務委員會]