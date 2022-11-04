保安局：回應有關政府禁毒工作之評論

保安局發言人說：「文章就政府近日刊憲將CBD納入《危險藥物條例》附表1管制一事發表評論時，嚴重歪曲政府立法規管CBD以保障市民健康的原意，將立法刻意解讀為與內地政策有關，挑撥內地與特區關係。政府已向立法會、公眾和有關業界多次解說CBD的風險和此次立法將CBD列為毒品的科學理據，社福界亦有發聲支持。文章無視事實，淡化毒品禍害，無理地將立法與內地扯上關係，挑撥兩地矛盾，混淆市民，影響社會對毒品的警覺，我們對此深表遺憾。」

文章亦提到氯胺酮（俗稱K仔）的毒品。發言人說：「K仔的害處非常明顯，文章懷疑香港早年立法禁止K仔主要因為跟隨外國做法，實為誤導，無視政府和社會剷除毒品禍害的決心，以及K仔是毒品的本質。有幸多年來社會上下共同努力，吸食K仔的人數已有所減少。」

對於社福界對禁毒政策的支持，發言人說：「社福界是政府禁毒工作的重要合作伙伴，我們感謝社福界多年來的貢獻和支持。政府相信社福界有明辨是非的專業能力，而非盲目支持政府的禁毒工作和政策。文章對社福界的質疑，既影響禁毒界別工作人員的士氣，亦有煽動界別質疑以至抵制政府禁毒工作之嫌。作者作為社福界一員，不理市民福祉，胡亂臆測，令人失望。」

發言人續說，政府希望社會能團結一致對抗毒害，對禁毒政策的評論應該基於事實。政府會繼續向公眾教育毒品的禍害，包括大麻和K仔，並為2023年2月1日起將CBD列為毒品作宣傳。保安局已於今年6月上載解說立法管制CBD建議的短片於www.youtube.com/watch?v=d7fUr8GlQUY供市民觀看。

對於《明報》近期連番刊載誤導性內容，包括就入境事務處處理審核販運人口個案的評論及《尊子漫畫》描述警員處理學校求助個案等，保安局深表關注。

（編者按：標題為編輯所擬）

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[保安局]