鄧寶善：藉規劃融合新舊 邁向一體化小區更新

市建局提出運用「融合策略」，整合重建、復修、保育及活化4項市區更新工作範疇，於九龍城區以試點模式推行更新工作。該策略下推行市區更新的範圍廣泛，不止清拆重建殘破樓宇，亦加強鼓勵業主復修樓宇、保育歷史建築和開展地區活化；此外，市建局更會協助政府興建新的社區設施，以「地區為本」理念提升小區整體居住環境。

計劃公布後，社會上一些評論只着眼於項目涉及重建部分的規劃細節，例如個別重建項目地盤的發展密度和樓宇高度、休憩空間的設計和日後管理，以至商戶回遷安排等，而忽略了在融合策略下，市建局也同時促進整合樓宇復修、保育和地區活化工作，對社區發揮正面效益。

筆者多年來從事城市規劃的教學和研究工作，在2011至2014年間獲政府邀請擔任九龍城市區更新地區諮詢平台成員，亦為市建局九龍城分區諮詢委員會主席，熟悉該區的市區更新規劃、願景及發展方案。我希望藉此文，就市建局試行融合策略的規劃理念和執行手法兩方面，較全面地解說融合策略可以帶來的社會效益。

「碎片化發展」窒礙舊區更新

隨着1998年機場搬遷而當局撤銷九龍城舊區建築物高度限制後，不少發展商在區內積極吸納具回報價值及審批程序較容易的樓宇，主要集中在不涉支付補地價的地段，展開收購和重建；至於其他舊樓，因重建過程牽涉較複雜審批程序、須申請修訂地契並按市價補地價等問題，減低了市場參與誘因，遲遲無法落實重建。上述現象導致「龍城」區現時夾雜樓齡較新的單幢式項目及為數不少的舊建築，即所謂「碎片化發展」情况。

從城市規劃角度看，「碎片化發展」會為社會帶來很多不良後果。首先，夾在單幢式項目之間的舊樓，地盤一般較細，一些更不足500平方米，日後作重建的發展潛力非常有限，有關業主亦未必有足夠組織能力和財政儲備，適切地復修保養樓宇，以致新、舊樓宇不論是景觀或居住狀况，均非常參差。另一方面，單幢式樓宇的建成，為地區更新造成非常困難的格局，因樓齡較新樓宇周邊的舊樓土地日後需重整及重新規劃時，如何將地面和地下空間整合運用，作一體化規劃和設計，難度極高。

面對碎片化發展的既成事實，舊區整體更新若單靠重建，其涉及的社會資源相當龐大，耗時甚長，不符合社會效益。市建局為此嘗試運用融合策略，透過整合重建、復修、保育及活化這4項市區更新工作模式，除了對具有重整及重新規劃條件的土地，展開全面更新之外，亦針對無迫切重建需要的樓宇，鼓勵業主由外至內做好樓宇和單位內部維修保養，發揮樓宇復修的整全效果，達至改善居住質素、延長樓宇壽命的目標。此外，亦配合地區活化策略，將歷史文化特色注入城市硬件中，令樓宇外觀與地區環境互相配合，區內社區設施亦得以更新、提升效用，達至全面改善整體建設環境的目標。

融合策略加強整合復修與活化

事實上以融合策略策動的市區更新工作模式，逐漸受國際重視。筆者留意到2011年歐盟通過「歐盟凝聚政策」，促進各成員國的城市可持續發展；當中就市區更新方面，提到城市生活各方面，包括環境、經濟、社會和文化，相互連繫，只有透過融合模式才能達至成功的城市發展。

不少歐洲城市採取融合策略，結合重建、復修和活化手段推動市區更新。舉例說，西班牙馬德里政府近年推行北馬德里新區計劃（Madrid Nuevo Norte）涵蓋範圍逾300公頃，藉重新規劃北部鐵路總站一帶土地，興建地標式商業大廈和住宅單位，並提供更多社區設施和綠化空間。在重建以外，亦大力資助業主維修房屋和基建，以改善樓宇結構安全及提升附近公共空間面貌。市政府還開展「馬德里河計劃」（Madrid Río project）活化項目，透過重整河邊道路網絡，將曼薩納雷斯河（Manzanares River）沿岸區域活化為綠化帶和公園，與市中心重新連接，提升公共空間暢達性，營造優質城市生態環境。

協調新舊建築 發揮協同效應

市建局在龍城區以融合策略作為更新執行模式，與上述歐洲城市的舊區更新計劃有不少相似之處，兩者皆着重如何充分整合重建、復修及保育活化策略，更新城市硬件之餘，亦着重促進改善市民生活、經濟發展、環境質素和保存地區特色。

以融合策略推展的大型市區更新計劃，涉及的不單是樓宇和地區設施等城市硬件更新，當中亦兼顧社區「軟件」的更新和融合。舉例說，市建局早前啟動的衙前圍道／賈炳達道項目，同樣藉重建改善地區已建設環境、提升地區設施和綠化空間之餘，亦加強推動樓宇復修工作，在兩個重建項目之間，為無迫切重建需要的舊樓宇試行「小區復修」先導計劃，協助業主驗樓及開展公用地方維修工程，提升樓宇狀况的保養；此外，透過地區營造手法，將該區的歷史文化深化成特色主題，以美化樓宇大廈外牆、地下大堂、鐵閘以至商舖店面；並擴展至行人路、街道以至打鼓嶺道花園等不同設施，提升該小區舊建築和街區的整體面貌，與毗鄰新發展項目融為一體，做到新舊交融效果。

至於「市區更新」促進社區「人」與「地」的連繫方面，市建局將在該兩個項目內重整更多地面行人步道及廣場空間，除加強步行暢達性，亦提供空間予團體舉辦具地區特色的活動，例如盂蘭勝會、泰國潑水節等，加強該區的「小潮州」、「小泰國」地區風貌和活力，促進該區傳承傳統節慶及文化活動等保育非物質文化遺產的工作。另一方面，市建局更會為當區經營多年的特色店舖制訂合適的措施和協助，期望商戶在重建後續於區內經營，及在規劃層面考慮日後提供更多臨街商舖位置，強化該區街舖林立的街道氛圍。

由此可見，市建局在「龍城」區試行推展的融合策略，並非純粹拆樓重建或「圈地拓土」的工作，而是體現不少先進城市所提倡有關市區更新、促進經濟與社會共融、環境與文化的結合，達至城市可持續發展的主張。

融合策略 惠民不惠利

對於一些批評意見指融合策略是增加重建項目盈利的手段，筆者認為只是對這種市區更新創新模式的誤解；相反，融合策略以結合重建、復修、保育和活化，多管齊下方式推行市區更新，市建局要從重建發展取得的收入，用於填補融合策略下推動樓宇復修、保育和活化等工作的額外開支。事實上推行融合策略，相比只做重建項目，涉及的規劃、資源分配，與業主、租戶、商舖營運者、地區持份者溝通等需要處理的問題的複雜度，比起單純重建，難度大得多。要成功實踐，可說是一個艱巨任務。單靠市建局一己之力，未必能成事。

香港樓宇老化問題嚴峻，舊區更新需要市建局運用創新思維，為市區更新的可持續性開創出路。若市建局和社會大眾只懂墨守成規或固步自封，更新步伐只會愈走愈慢。要幫助社會減緩城市和樓宇「雙老化」速度，恐怕只會遙遙無期。

作者是市建局非執行董事、港大城市規劃及設計系教授

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[鄧寶善]