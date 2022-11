曾志豪：香港真的回來了？

究竟,這個財爺口中「we are back」,是真的回來了嗎?

我們首先要問,「回來」是回到什麼時間?許多移民港人都一直希望香港「回來」,但這個「回來」是指2019年以前的香港,是希望香港回到至少是2019年前的law and order,而不是李家超口中的版本。

同樣地,有經常閱讀international media的人,或許也不會相信「the worst is behind us」,可能是「the worst is coming to us」,畢竟影響香港經濟的重要元素便是中國內地,而內地這幾天,不單在international media,只是在微博、抖音,已經看到「河南富士康員工大逃亡」、「蘭州疫情3年就是他的一生」的悲劇。更別提,上海封城的幕後功臣李強晉升全國第二號人物,對「動態清零」、「靜默管理」的方向,只會更加「十里山路不換肩」。

本想等「全面通關」再戰江湖的康泰旅行社,結果無機會等到那一天,自己先「清零」。可想而知,香港天天嚷着「背靠祖國」,但祖國似乎是穿著大白衣向左加速,香港又無法不緊跟腳步。「0+0」和輪候公屋一樣,繼續乾等。

畢竟香港的股市真的回到過去,跌到1萬5000點左右,雖然之後有反彈,但市場憧憬的消息是有指中國會在明年3月解除疫情管制、全面開放。儘管這個消息得不到中國官方證實,惟仍然引起市場哄動,可以證明一點:影響香港和中國經濟最重要的因素,便是防疫措施的鬆緊。在這個前提下,中國內地不鬆,香港何來自由?

而且中國證監會副主席方星海在金融領袖峰會的視像講話中特別提到,「不要閱讀太多國際傳媒」,要好好看習近平的二十大報告,中國開放的大門只會愈來愈大。這番話成為輿論焦點,因為在一個國際會議上公開呼籲不要看太多國際傳媒,本身已經是一個笑話,也是在強化「西方妖魔化中國」的信息。

矛盾的是,香港搞國際金融峰會,正是想借西方的力量宣告香港復常,那麼請問,這次我們應該信還是不要相信,西方媒體所說的香港故事呢?

作者是時事評論員

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[曾志豪]