陳帆川：TikTok演算法 有多驚人？

雖然TikTok因中美交惡而低調處理其中國背景，但據《紐約時報》今年9月報道，TikTok聲稱由來自新加坡的首席執行官周受資領導，然而公司很多決策，仍然掌握在中國企業字節跳動手裏。

以前很多人說，百度是「翻版Google」、QQ是「翻版ICQ」、淘寶是「翻版亞馬遜」、小米是「翻版蘋果」，那麼危及Meta和YouTube的TikTok，則是中國首個不靠翻版而超越歐美的科網產品。

藉產品設計令人上癮

香港人一般對TikTok一知半解，以為不過是又一個短片平台。不過，其獨有的聲音分享功能，讓影片創作者用同一段聲音去拍攝與別不同的影片，令全球青少年為之瘋狂，就同一段音樂創作舞蹈，是「TikTok舞」與「洗腦神曲」發揚光大的原因。至於其領先Instagram的濾鏡，則大幅降低影片剪接難度，釋放用戶創意，令該平台的影片創意遠遠拋離對手。

TikTok透過產品設計激發創意，亦透過產品設計令人上癮，其發展自同系「今日頭條」的演算法，在用戶體驗上拋離facebook、Instagram和YouTube，稱霸用戶平均使用時間。

據搜尋引擎優化公司龍頭Moz結合TikTok所公開的文件與第三方資料分析，TikTok演算法極為複雜，除了其他社交平台老早採用的用戶讚好、分享、留言和觀看次數時數等指標，還分析每個用戶搜尋過什麼、點進過什麼標籤和熱門話題。TikTok亦會分析每條影片內出現過什麼物件、身體部位和文字，並將影片聲音轉化成文字，幫助辨識內容，以將用戶和內容分類配對。

Moz估計TikTok憑收集用戶的網絡供應商、時區、電話型號和屏幕大小等數據，向持有舊型號電話和網速較慢的用戶推送較短的影片，以免下載太久而影響體驗。

香港政府喜歡講創科，但香港最成功的媒體演算法，可能就是連登的「熱門」。然而「熱門」並非個人化，所有用戶看的「熱門」都是同一個「熱門」，落後了一個時代。

新加坡說跟香港一直良性競爭，強調香港背靠中國、接通世界，新加坡望塵莫及。官員沒有說的是，中國最能夠接通世界的科網產品TikTok，其亞洲總部也不在香港，而是在新加坡。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]