倫智偉：從港府禁大麻二酚 思考禁毒政策

先簡說一下大麻裏四氫大麻酚 （THC）與大麻二酚的分別。THC一直是香港法例中所列的毒品，具成癮性；CBD沒有成癮性，香港亦未有任何管制CBD的法例或措施。而在一些國家，CBD會被作醫學用途。

現在，香港政府把CBD刑事化，大概原因如下：第一，商家提煉CBD產品時總會有可能有THC成分；第二，任由CBD產品於市面流通存在，連帶會導致愈來愈多人非法使用大麻（THC）。

與此同時，現時中國雲南、黑龍江等地，有企業種植大麻以製造CBD產品，究竟要提煉百分百純CBD產品是沒有可能嗎？是中國獨有此技術？還是內地容許或容忍產品含低於某個百分比的THC是可取做法？

是否合乎比例針對毒品遺害

要討論一個禁毒政策的可取性，其中一點是政策是否合乎比例地針對該種毒品的遺害。論成癮性、死亡數字、入院數字、醫療數據等，單獨地看CBD，着實不足為患；此外，現時的危險藥物條例一直視THC為毒品，再加上《商品說明條例》，若聲稱含CBD產品有THC成分，明顯是誤導消費者和犯法了，那豈非現有法例已足夠應付相關問題？還有，要立法禁止坊間出售CBD產品，與現時濫用者從非法途徑取得大麻的問題，兩者是沒有關係的。

政策的前瞻性亦值得討論。2000年，政府將氯胺酮列為毒品，而根據前一年的官方數字，全港濫用氯胺酮的人數僅為23，但之後逐年遞增，至2009年最高峰有超過5000人。是當年政府準確掌握了毒品趨勢，還是主要因為政府跟隨美國相關措施？今天，是政府準確預視CBD會加劇吸食大麻（THC）問題，還是政府需要跟隨鄰近地方或國家的政策？

亞洲3國調整大麻政策

在亞洲區的國家，近年有3個地方改動了大麻政策——2018年，泰國容許民眾使用大麻作醫療用途，今年政府進一步放寬大麻管制，例如民眾可出於醫療用途，在家種植大麻，但規管含大麻成分食品的法例仍然生效；菲律賓容許基於醫療性質使用大麻，惟界定何謂醫療用途則相當嚴格，但自2014年起，政府欲修改法例全面禁止大麻，杜絕以醫療需要為吸食大麻的藉口。

至於中國，如上文所說，在個別地區種植大麻是容許的，CBD也非毒品，不過去年開始，政府禁止在化妝品中使用CBD，理由據稱是「如果CBD可以合法地添加到化妝品並成為日用品，那麼它也會導致大眾放鬆對毒品大麻的警惕」。看來香港立法將CBD刑事化，背景原因較大程度與中國內地類似。

若香港禁毒政策不是建基於毒品趨勢的預測，而是跟隨內地做法，這仍屬可取嗎？2000年代，港人北上濫用派對藥物；至2022年，若然日後通關有期，香港未有立法管制CBD，又會否出現內地人「自由行」南下濫用或搶購CBD產品？筆者認為，香港政府要考慮兩地禁毒法例的一致性，是無可厚非，縱使政府官員沒有透露這次立法與內地政策的關係！

社福界不應盲目支持相關政策

社福界對是次立法禁止CBD，並沒有強烈意見，大抵是因為這項立法或能夠遏止吸食大麻的風氣，但對現時濫用者從非法途徑取得大麻，並沒有立竿見影的杜絕效果。值得留意是香港青年協會（青協）的立場。在政府刊憲禁止CBD前一星期，青協公布一項調查結果：有關CBD的網上帖文瀏覽量有急升情况，加上調查的其他結果，其結論是CBD被標榜為減壓和保健產品，會令青年降低戒心。

筆者對此有兩點意見：（1）現時網上最高瀏覽量的不是男團MIRROR嗎？（2）青協沒有明言支持政府立法，但在時間上卻相當配合。

長遠來說，香港與內地的禁毒政策只會愈來愈相近。社福界不應盲目用空泛的論調或調查結果，來支持政府相關政策；反之，業界可以預視未來的禁毒政策走向，盡早向政府反映意見，例如內地的行政拘留，是否適用於香港懷疑吸毒者身上？內地的強制戒毒，又是否適合在香港社會服務機構推行？

有時候，禁毒政策會完全反映一個政府的意識形態，好像是政府堅持疫情「清零」政策，又會否代表其對毒品問題100%零容忍，不惜代價去除或隔離社會上任何一個吸毒者？

禁毒政策或隨之而來有更大改變，而香港社福界累積了幾十年的戒毒服務經驗，有什麼是值得保存或優化，絕對是業界需要主動討論的要點。

作者是社會工作者註冊局前主席、香港社會工作者總工會前會長

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[倫智偉]