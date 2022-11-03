施麗珊：長策報告欠住屋長策

今年最大的亮點，無疑是重提上月施政報告中提及的，在未來5年興建3萬個簡約公屋，以求增加中短期公營房屋供應，並為公屋輪候時間封頂，縮短輪候時間。進度報告如同去年報告般老調重彈，強調未來土地和公私營房屋供應量充足，似乎住屋問題能夠如期解決，現實又是否如此？

本港房屋問題依舊嚴峻，已屬不爭事實。雖然政府在今年施政報告中表示覓得足夠土地發展房屋，可興建達36萬個單位，多於長遠房屋策略推算未來10年公營房屋需求（30.1萬個單位），惟未來10年公營房屋建成量分佈不均，只有約三分之一的單位於第一個5年期（2023/24至2027/28年度）建成；另外三分之二單位，要留待第二個5年期（2028/29至2032/33年度）建成，仍屬「頭輕尾重」，公營房屋供應仍趕不上市民住屋需求，遠水亦難救近火。

雖然現屆政府成立「土地及房屋供應統籌組」和「公營房屋項目行動工作組」，銳意增加土地供應，並縮短發展公營房屋的時間，爭取提速、提效、提量，惟未來估計公屋建成單位仍存有眾多不明朗因素，包括用地改劃、發展棕地群，再加上地區反對意見、地盤狀况不明、發展交通基建、疫情影響施工等因素，實際建成量往往較預期量低。

心欲提速提量 惟恐事與願違

以2019/20至2023/24年度為例，公屋／綠置居的建屋量僅5.68萬個單位，低於去年報告估計的6.47萬個單位；2020/21至2024/25年度為6.57萬個單位，亦低於去年估計的6.61萬個單位。

房屋供應需多管齊下，除開發新土地，市區重建亦是新增房屋的途徑，未來20年將有約37.3萬幢私人樓宇的樓齡達70年以上。私人樓宇老化趨勢嚴峻，除了今年提出降低「強拍」門檻外，當局更需要整全的市區重建策略以發展舊市區，並回應重建區內的住戶住屋需求。

本港經歷近3年疫情衝擊，貧窮率及貧窮人口（政策介入前）達到2009年有紀錄以來新高，失業和就業不足人口增加，不少基層市民「大屋搬細屋」，今年長策周年報告估算有12.75萬個居住環境欠佳的住戶，相較兩年前繼續上升（2020年12.2萬戶，2021年12.71萬戶）。由於基層勞工收入受嚴重打擊，實際不適切居所住戶數目應該更多。

截至今年6月，公屋申請宗數達24.26萬（包括14.42萬宗一般申請，及約9.84萬宗配額和計分制下的非長者一人申請），出租公屋需求仍極殷切，惟未來10年約30萬個公營房屋單位中，公屋及綠置居仍然只佔七成（即21萬個單位）。

劏房居民在疫下水深火熱，綠置居亦滯銷，但政府仍繼續將緊絀的土地資源興建出售資助房屋，任由置業需求及缺乏負擔能力的基層需要互相拉扯，必加劇社會矛盾。疫症已令百業蕭條，基層收入和儲蓄減少，反映當局錯判房屋資源運用。政府有必要減少出售資助房屋數目，轉為出租公屋予輪候冊家庭入住。

欠取締籠屋時間表

基層仍與劏房共存

雖然今年施政報告宣布在未來5年（2023/24至2027/28年度）增建3萬個簡約公屋單位，並將公屋輪候時間封頂（即現時約6年的輪候時間，及在4年內(即2026/27年度)降至約4年半），無疑是「2.0版的過渡房屋」，然而有關平均輪候時間的承諾，仍未能包括非長者單身公屋申請人，忽略了單身人士的住屋困境。長策周年進度報告只提及數年後的房屋供應，卻沒有推出短期措施，包括規管劏房等不適切居所的起始租金，甚或為輪候公屋少於3年的公屋申請人提供現金津貼。報告亦未提出任何取締籠屋、劏房「清零」的時間表，似乎若房屋供應增加了，劏房問題便自然消失，並無決心及具體時間表「滅劏」，令人憂慮不適切居所問題在未來10年或20年仍困擾香港，低下階層市民仍要「與劏房共存」。

增公屋供應 支援非長者單身人士

為突顯政府處理房屋問題的決心，長遠房屋策略應訂立取締籠屋、劏房清零的時間表和路線圖，立下房屋目標和願景，爭取在10年後取締不適切居所。另外，為確保有足夠公營房屋供應，當局應進一步增加公營房屋用地比例，將部分作私營房屋發展用途的土地，改劃為發展公營房屋。因應基層住戶在疫症下收入及儲蓄下跌、中下層市民置業需求減低，當局須檢討綠置居及居屋等資助房屋比例，減少資助房屋單位供應，轉撥至增加出租公屋單位數量，以「保障住屋為先，置業為次」的原則，調整房屋供應。

中短期措施方面，發展簡約公屋無疑是可行的選項。當局應持續檢視及對外公布各區閒置用地和物業情况，善用所有市區土地資源發展簡約公屋，進一步增加簡約公屋至未來5年不少於5萬個單位（目前為3萬個），並將簡約公屋的供應納入長遠房屋策略中。

另外，對於近年已發展的過渡房屋單位，當局亦應延長單位租約期，與簡約公屋同時推行，並讓租戶等居住至獲配公屋。簡約公屋、過渡房屋及公屋並行，告別劏房才有希望！政府亦應為位處偏遠的過渡房屋和簡約公屋住戶，提供公共交通接駁，增加房屋宜居度。非長者單身人士方面，當局應增加公屋非長者單身人士編配額，並將非長者單身人口納入現金津貼試行計劃的受惠對象，增加對單身人士的住屋支援。

對於每日陷入劏房困境的租戶，當局需盡快修訂租管條例，規管劏房「起始租金」，保障劏房等不適切居所租戶的住屋權益。

作者是香港社區組織協會副主任

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[施麗珊]