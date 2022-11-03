陳智傑：災難新聞的主調與變奏

新聞業將災難意外「常規化」

災難往往出人意表，讓大多數人感到意外。無論「事後孔明」的分析如何精彩，卻總難以預測下一次災難的人、事和地點。然而，新聞行業運作的一個特色，就是把天意弄人、世道無常的大小事件「常規化」。無人能夠預料明天會發生何事，但新聞行業憑藉多年經驗和運作，建立了不同新聞種類的敘事方式、消息來源的網絡，以至是人手調配的備案。例如車禍、人命意外、水火之災等突發事件，突發組的新聞記者便善於尋找目擊市民、辨別現場消息是否可靠、留意現場殘留的蛛絲馬迹，以至如何跟執法人員打交道。

突發組除了盡快向新聞主管「報料」外，亦會留意突發事件是否有「追尾」的價值，事件背後是否有更深層的政策或組織問題、是否要交予偵查記者跟進等。

除了突發新聞外，港聞、財經、地產、娛樂、副刊等組別，都會有自己的消息來源、寫作敘事方式，以至是重要日誌等。重要的記者會、政策發布、公司業績、公布主要經濟數據、行業大事、重要的公共會議、樓盤開售等，大都是預知的新聞事件。新聞機構往往憑多年採訪經驗調配人手、計劃腹稿，待事件發生後，便因事制宜地採訪新聞、安排出稿。

報道主調的3個階段

當然，撼動社會的災難，亦不是上述新聞常規所能如常面對的事。不過，不同類型和規模的災難，其新聞報道及傳播的主調，大都離不開3個階段：資訊赤字（information deficit）、道德角色扮演（moral role-play），以及後果分析（consequence analysis）。

資訊赤字是指社會對資訊的需求快速暴增，資訊供應追不上而出現缺口。災難之初，現場一片狼藉，哀鴻遍野的畫面藉社交媒體和人際傳播使人人震驚。大家都很想知道更多的災難消息：死傷狀况、破壞程度、事發過程、最新進展等。

可是，災難之初往往正是最缺乏相關資訊的時刻——救援人員剛到，官方仍未掌握現場情况；人人忙於救援，未有統計數字；新聞記者不斷直播災難現場，但暫時未有進一步資料。人人心急如焚，惟未有資料之時，新聞報道的主調只有一個：發生何事（what happened）？

在資訊赤字、社會氣氛緊張之時，任何風吹草動、捕風捉影的事，都可能成為新聞題材。這時刻正是流言傳說，以至是「假消息」最容易應運而生的時刻。發生何事，是新聞行業天天處理的問題，但在災難之初卻是最難的一環——現場消息混亂、事實難以查核，惟公眾卻時時刻刻盼着新聞機構的消息。

隨着時間過去，災難資訊的供應隨後增加：官方漸漸定時發放資訊、愈來愈多的現場消息、災難目擊者現身說法、新聞記者的現場報道及初步調查等。災難始末及重要事實公諸於世，惟社會對災難的強烈集體情緒猶在。

在這背景下，災難新聞的主調亦會由「何事」變奏為「道德角色扮演」。在一場災難中，人們通常都覺得有「好人」（搶救生命的救援人員、醫護人員、義助他人的市民）、有「壞人」（引發事故的「元兇」，在災難時落井下石、發「災難財」的人，在救災時被指「無能」的指揮官等）、有「受害人」（災難死傷者、死傷者的親人等），也有「英雄」（犧牲自我救人的好人好事等）。

「道德角色扮演」 反映社會集體情緒

這些帶有道德價值判斷的社會角色，反映了社會對災難的強烈集體情緒——既有憤怒、難以接受、無法理解、悔恨、哀傷等負面情緒，但時而亦有見證人性光輝的希望、社會團結一致的感動時刻。災難的社會集體情緒，往往帶有正面反面交互出現的複雜互動，並投射在「好人」、「壞人」、「受害者」及「英雄」等社會角色上。

災難新聞大多會引發有關災難後果、善後工作、汲取教訓，以及日後防範的討論。假若社會在災難後情緒平復些許，後果分析的新聞論述便會趨向冷靜，集中討論跟進工作、政策更張，以及日後預防的安排。然而，假如社會對災難的集體情緒持續發酵、無法釋懷，則可能會引發政治危機，要求追究「壞人」的責任，為「受害者」討回公道。

災難新聞的3個階段——資訊赤字、道德角色扮演及後果分析——並不一定有清晰的時間分野。有時在群情激憤下，不同階段的災難新聞主調亦可重疊。無論如何，上述災難新聞的分析概念，有助我們梳理及推斷災難資訊和社會傳播的現象。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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