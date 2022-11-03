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張志剛

筆陣

筆陣：由情何以堪到怒火中燒 ／文：張志剛

【明報文章】兩個多月前與一位廣受中文大學校友尊敬的大師級學者晚飯聚會，幾位中大校友和他由中國現代化談起，到兩岸關係前瞻，再到香港現時所面對的困難和挑戰，之後再談到香港中文大學的過去及未來。

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