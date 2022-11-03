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2022年11月3日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：由情何以堪到怒火中燒 ／文：張志剛
聞風筆動：金融峰會美資低調 安排首重銀行家傳媒難埋身 ／文：李先知
陳智傑：災難新聞的主調與變奏
施麗珊：長策報告欠住屋長策
羅健熙：金融峰會可豁免 市民復常亦必要
倫智偉：從港府禁大麻二酚 思考禁毒政策
陳帆川：TikTok演算法 有多驚人？
筆陣：由情何以堪到怒火中燒 ／文：張志剛
【明報文章】兩個多月前與一位廣受中文大學校友尊敬的大師級學者晚飯聚會，幾位中大校友和他由中國現代化談起，到兩岸關係前瞻，再到香港現時所面對的困難和挑戰，之後再談到香港中文大學的過去及未來。
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筆陣：由情何以堪到怒火中燒 ／文：張志剛
聞風筆動：金融峰會美資低調 安排首重銀行家傳媒難埋身 ／文：李先知
陳智傑：災難新聞的主調與變奏
施麗珊：長策報告欠住屋長策
羅健熙：金融峰會可豁免 市民復常亦必要
倫智偉：從港府禁大麻二酚 思考禁毒政策
陳帆川：TikTok演算法 有多驚人？
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