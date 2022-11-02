楊力：政策優惠措施 助力灣區發展

減輕稅負 有利企業拓展

粵港澳大灣區的廣東自貿區（深圳前海、珠海橫琴及廣州南沙）近年就財稅優惠政策方面，陸續推出利好措施，例如前海、橫琴和南沙等自貿區，均對符合產業條件的企業減按15%的稅率徵收企業所得稅；另外，前海容許境外高端人才和緊缺人才享受大灣區個人所得稅補貼優惠，而橫琴對以上人才的個人所得稅負超過15%的部分予以免徵，就澳門居民方面，其個人所得稅負超過澳門稅負的部分亦予以免徵；南沙對境外高端人才和緊缺人才可以享受大灣區個人所得稅補貼優惠，對於港澳居民，免徵其個人所得稅負超過港澳稅負的部分。

這些優惠政策，提供了跟在港營商或就職相似的稅負水平，有利不同行業的港資企業或港人，獲得更多拓展粵港澳大灣區的商機和職業機會，例如香港中小企業可以利用粵港澳大灣區的公司，開拓大灣區及內地市場；跨國公司利用大灣區的科技人力和基礎設施，從事研發和創新活動；或電商企業主動利用大灣區的專業人力資源，支持開拓海外市場；港人亦可以加入大灣區的大型科技和跨國企業，以自身優勢發展職業生涯。

當前挑戰下 港府可考慮更多具體扶助

同時，港府可以考慮進一步聽取商界意見，在當前面對全球通脹壓力、加息和地緣政治不確定等挑戰下，就如何按需要制訂相應的政策配合，以給予港商、港人更多具體的便利措施和政策指引，例如港商向中國內地大灣區研發機構支付的研發費用，在一定條件下可以利得稅稅前列支；向投資大灣區的中小企業在離岸收入豁免制度上，提供便利措施，降低合規要求；對符合大灣區規劃綱要中的產業發展規劃，特別是香港與大灣區的協同項目，可考慮以財政補貼和政府服務的方式，鼓勵及支援港企在科技創新、跨區域合作和一帶一路合作等領域上，能夠主動投入並及時捕捉更多機遇。

作者是德勤中國稅務合伙人

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[楊力]