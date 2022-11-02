陸頌雄：從二十大看世情國情港情

筆者認為在中共的政治當中，「形勢與任務」是永恒的主題：面對什麼形勢，就定下什麼任務。而且不單要看寫什麼，亦要留意沒有寫什麼。有兩個過去多年常見的關鍵詞——「重要戰略機遇期」及「和平與發展仍是這個時代的主題」——在這次二十大報告中都沒有提及，意味着中央對世界形勢有了新判斷，簡單而言就是「不太和平」，未來發展充滿挑戰。

二十大通過修改黨章，其中「兩個維護」，即堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。對於習近平總書記破格連任，而且進一步確立了他的領導權威，更寫入黨章，外界有聲音質疑他在搞「永續領導」。但另一方面，黨媒高度評價一些從中委會和中紀委退下來的同志，是以黨和人民的事業為重，表現了共產黨人的高風亮節。筆者認為在這個看似矛盾的背後，都可以看出中央對形勢的一些考慮和判斷。

中央似已下決心「丟掉幻想準備鬥爭」

事實上，美國為維持其全球霸權、轉移國內矛盾，自特朗普2018年開打貿易戰，美國對中國的遏制層層升級，無所不用其極，當中包括對華為等科技公司的各種禁令、2019年在香港策劃「港獨顏色革命」、「新冠病毒源頭」等事件。拜登政府更變本加厲，進一步加強科技戰、在國際輿論揑造事實抹黑中國，例如指新疆所謂的「強制勞動」；更升高台海對峙情勢，軍事上加大力度對台售武，要求實行罔顧台灣島上同胞利益的「箭豬策略」；政治上美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，為台獨勢力撐腰，國會更推動所謂《台灣政策法》，意圖接管台灣島上武裝、操控媒體言論，這些都是意圖分裂中國、唯恐天下不亂的做法。

而拜登政府最近發布《國家安全戰略報告》（National Security Strategy），多次提及「決定性的10年」（decisive decade），定義中國是重要競爭者，更明言「後冷戰時代結束」（the post-Cold War era is definitively over）。我們正面對一個迷信「叢林法則」的霸權主義國家，中央看來已下定決心「丟掉幻想、準備鬥爭」。

國內形勢方面，為逐步實現全體人民共同富裕、2035年基本實現社會主義現代化目標，社會各方面改革將進入深水區，在經濟轉型產業升級上要攻堅不少難關，亦需打破一些既得利益藩籬。二十大報告強調「江山就是人民，人民就是江山」，5次提及「自我革命」，可謂語重心長、任務不輕。

香港要續當中美之間戰略緩衝區

綜合國際和國內形勢，我們需要一個強而有力的中央領導，確立領導人的權威，來解決一系列矛盾與困難，加上習近平10年來功績累積下來的政治能量無人能及，所以「兩個維護」是出於現實需要，也符合多數國人期望。

關於香港，在黨章加入「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針」內容，二十大報告亦指出一國兩制是「是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持」，筆者認為這就是解決了一國兩制下香港所謂的2047年問題，掃除了未來的不確定性。進一步來說，香港將要繼續並鞏固作為國家與資本主義國家之間，特別是中美之間的戰略緩衝區，發揮香港行使普通法、高度開放和自由的優勢特色。

不過，這個緩衝區不再是「冇掩雞籠」，不再是被西方滲透，而是由中國主導、服務於國家發展策略和利益的緩衝區。香港能夠發揮的作用不單在於經貿金融方面，亦可以說好中國故事、促進西方社會對中國的理解，從而減少國際衝突、促進世界和平合作。香港如果能發揮好這個角色，市民能夠充分認識這個定位，發展前景一定會更好。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會會董

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[陸頌雄]