歐陽五：台灣須破除「武統」誤讀

實際上只要親自研讀中共二十大報告，便會發現在涉台論述中，中共提出廣泛協商共同推進統一進程、完善惠台政策、促進兩岸同胞心靈契合等多方面統一構想，勾勒出充滿善意、尊重與理解，兼具開放性、建設性的兩岸和平發展路線圖。有關中共二十大涉台論述是「武統」信號的觀點，顯然是一種誤讀。

剖析其中的誤讀「濾鏡」，是看清當下台灣局勢的一個思路與方法。

美國挑動局勢 把台灣推向火線

首先，美國的挑動是導致誤讀的第一道「濾鏡」。近幾個月來，美國一直在助推台灣局勢升級。美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣後，美國國國會力推帶有「一中一台」實質涵義的《台灣政策法》；此後，美國國會議員訪團多次竄訪台灣，總統拜登也再次宣稱將軍事防衛台灣。這每一步都在使台灣問題複雜化、升級化，使如今台灣已被一些媒體描述為「世界上最危險的地方」。

中美博弈加劇，美國上述行為是對大陸的反覆挑釁，而客觀上則步步把台灣推向火線。而對台灣來說，美國反覆無常的言行，也時時牽扯着整個台灣社會對戰爭的心理預期，製造台灣對美「出手助台」的幻想。這種情緒上的挑撥，使整個台灣社會時刻處於神經緊張之中，對於大陸釋放的信號及台海局勢，難以有清醒認知。

彭博社曾報道，美國軍方在做台海推演時，設想中國大陸入侵台灣的最糟情景，會考慮撤出台灣的芯片工程師。這暴露了美國一直試圖掏空和轉移台灣芯片產業的用心。而西方媒體反覆把台灣描述成「世界上最危險的地方」，實際上也是在不斷增加台灣「自我實現預言」的危險。這不難看出，誰是最想使台灣捲入戰爭的人。

台民因未知而抗拒統一

其次，對大陸長期的對抗思維，使台灣民眾無法看清大陸的和平善意。筆者幾年前曾在台北街頭聽到這樣的言論：「希望台灣不要獨立，兩岸也不要統一。」這份「維持現狀」的幻想，包含了台灣民眾不希望戰爭降臨的樸素願望，也是島內長期對大陸對抗思維的映射。

長期以來，「抗中保台」的對抗思維令不少台灣民眾認為「統一」是一種失敗。而實際上，大多數台灣民眾對「統一意味着什麼」，理解並不清晰，更多是一種因未知而抗拒的心態。

「兩岸統一」常常被一些媒體描述成台灣被大陸「吞併」的情形，在這個「想像」中，台灣是被動的、被迫的。實際上在大陸日漸清晰的和平統一與治台方案中，台灣充滿了主動性和話語權。

中共二十大報告明確表示，願意在一個中國原則和「九二共識」的基礎上，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士，就兩岸關係及國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。這其中包含了對台灣民眾的充分尊重，及共同參與實現民族復興的邀約。

面對大陸的和平表態、善意溝通，台灣當局傾向選擇性忽略，或是危險化解讀，這使台灣民眾較少思考及討論兩岸化解分歧、解決衝突的可能性。

因此，對台灣來說，拋開「濾鏡」，建立對大陸「和平統一」的重新認知，是在複雜局面下做出清醒選擇的第一步。

作者是時事評論員

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[歐陽五]