狄志遠：二十大後的香港：發展的硬件軟件

這段說話，從地域而言，是要港澳進入內地，但也要「走出香港」。事實上，習近平述及港澳要鞏固發展的5個範疇，全都不是港澳可以自己完成，必須以「超級聯繫人」的角色，將內地與國際拉在一起。這不單是指香港跟內地及跟國際的聯絡，更重要是，如何可以發揮香港的特色及其重要性，香港如何作為一個樞紐，將內地與國際都連繫上。

要成為「超級聯繫人」，香港既要讓內地及國際資金進入香港，但同時也要令人才願意留港，這亦是特首所說的「搶人才」。但如何「搶人才」呢？除了行業的發展，也要有相關的軟件配置。

一、安全

香港曾是全亞洲最安全的城市，這不止是指罪案率低，更重要是，外商及旅客都真覺得在港逗留或居住是安全的。「安全」不止是個人安全及財物安全，也包括有言論自由、個人私隱，及非政治的商業環境。

言論自由是指外國人士來到香港，不會有太多言論禁區，不會怕因為說錯一些事情而惹官非。至於個人私隱，政府不會隨意根據法律隨時查閱個人財產或通訊資訊。

而非政治的商業環境，就是政府不會隨意因政治原因介入經濟活動。《港區國安法》實施後，我們大致可以說社會恢復穩定了，但國際社會卻真心憂慮個人言論自由、個人私隱及非政治的商業環境受到干預。

二、法治

習近平說中央完全支持香港「保持普通法制度」，因為這幫助香港成為一個國際金融中心。但普通法不止是一些法律條文，更是一套法律體系、一套生活守則。普通法最重要的是無罪假定原則，舉證責任在控方，控方未有證據時，辯方毋須向控方提交任何資料。但現時政府不時要求部分社團提交資料，而不是政府有足夠證據懷疑有關組織犯了什麼法。

普通法要求程序公義。最近政府因司法覆核輸了官司，政府立即在短時間內修改法例，還以「先訂立後審議」方式實施，完全矮化立法會。從公共衛生角度來看，政府的行為是可以理解，但卻給人一種行政霸權、不顧程序公義的觀感。

人才是否願意留港發展，不單是因為在硬件上，香港值得他們來港發展，在軟件上也要令他們安心來港發展。不論硬件及軟件，香港都需要讓國際人才看到及相信，香港是真的有發展空間。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]