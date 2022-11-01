周小松：「保護網」效果銳減 最低工資機制亟需完善

兩年一檢 落後通脹

如果按最低工資「兩年一檢」慣例，再下一次調整的實施年份已去到2025年，其間工友購買力還是會被通脹不斷蠶食。而由於機制上的根本缺陷，最低工資終歸未能好好發揮「保護網」作用。

本來合理的最低工資水平，就應該讓工友能夠養活自己及一名家人，即使以時薪40元、每日工作8小時、每月上班26天計算，其實工友月薪都只有8320元，甚至比綜援計劃兩人家庭能夠領取的9658元（包括標準金額、租金、水費及排污費津貼）為低。基層工友每日辛勞打拼，必須能獲取相應的勞動回報及尊嚴，所以勞聯一直要求最低工資應上調至46元，即至少高於綜援水平。然而，假若最低工資委員會如傳聞所言，已就新水平達成共識，或許較難再有調整空間，惟起碼現階段我們就應該全面檢討最低工資機制，特別是社會大眾爭取多年的「一年一檢」。

從法理角度而言，《最低工資條例》只規定最低工資委員會至少每兩年，就法定最低工資向特首會同行政會議提交報告及建議一次。換言之，即使實施「一年一檢」都不會與法定要求有所牴觸。

從情理角度來看，現時慣例是每兩年檢討最低工資水平一次，而每次上調總會有部分商界人士表示憂慮，認為一下子補加兩年薪金升幅，會導致經營成本增加而面對困難。如果最低工資能夠「一年一檢」，每年按實際社經情况調整「一元幾毫」，不僅能讓工友獲得更及時的保障，商界也更容易接受，並且做好經營上的財務預算。

事實上，世界不少國家或地區的最低工資制度都採用「一年一檢」模式，例如英國、澳洲、法國、南韓及日本等地，這些國家每次檢討最低工資時，需要經公眾諮詢、收集及分析各省市城鎮的龐大數據等程序，整體難度及規模相信比香港大得多，但仍然能夠於一年內完成。

香港最低工資未來要實施「一年一檢」，恐怕難以避免要壓縮檢討流程，整個程序都要緊湊一點，最低工資委員會會議可能會更密集，公眾諮詢、調查統計及分析工作要同步展開，甚至或可考慮精簡部分納入考慮的指標。另外，每年當最低工資委員會就調整水平達成共識後，其實就要接着展開下一次檢討程序，擬訂好未來一年的工作時間表。當然，執行上或比以往需要更多人手及資源，惟畢竟都是技術性的問題，相信不難克服。

補好保護網 主動權在政府

法定最低工資已實施超過11個年頭，多年來勞工及社福界聲嘶力竭，不斷爭取合理的調整水平，要求落實「一年一檢」，以及要求完善最低工資制度，為最基層工友修補好這張「保護網」，但主動權始終掌握在政府手中。

回望當初最低工資生效之初，全港有約18萬僱員（佔整體勞工6.4%）受惠，其後受惠人數比例不斷下跌，去到2019年，全港也僅有0.7%僱員領取最低工資。數字正反映最低工資實際上已經低無可低，僱主用最低工資水平亦難以招聘到人手。當最低工資保障效果不斷下降，未能保障最基層勞工有合理收入，機制缺陷擺在眼前，社會怎能袖手旁觀？

作者是立法會議員、勞聯秘書長

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[周小松]