杜振豪：改革最低工資 解決在職貧窮

其實，清潔工人的普遍時薪早已不是37.5元，甚至40元都嫌低。最低工資制度的弊病，勞工界嘮嘮叨叨了10年。最近施政報告提出要研究「優化法定最低工資水平的檢討機制」，也有傳媒消息指政府認為「一年一檢」可行。政府終於確認機制存在問題，固然值得欣喜，然而最低工資的崩壞，恐怕已不是小修小補可以挽救。

廢弛的最低工資

最低工資水平凍結4年，不僅追不上通脹，甚至已脫離市場現實。事實上，目前領取最低工資時薪的工人，早已少之又少。根據統計處數字，儘管香港經濟飽受疫情影響，失業裁員潮湧現，但去年5至6月時薪37.5元的僱員，只有1.43萬人，僅佔整體私營機構僱員0.5%；即使是時薪40元以下的僱員，也只有7.33萬人。到了2023年新水平實施的時候，又已經是兩年過去，伴隨疫情放緩、經濟回穩，可預期時薪40元以下的僱員將會更少。這次加幅對廣大基層工人來說，只能說是聊勝於無。

上述統計數據，相信亦符合社會大眾的日常生活感覺。試看過去長期被批評低薪的連鎖快餐店，誰還能以37.5元聘請員工？至於保安清潔服務，得益於「海麗罷工」後的政府外判改革，現時新合約的時薪已普遍逾50元。只有私人外判的保安清潔服務（包括港鐵及領展），因為堅持「價低者得」的招標方式，外判商被迫壓價以贏得標書，才繼續維持畸形的低薪情况。但用這種低於市場的不合理價格招聘，當然乏人問津，因此也不必奇怪私人外判的保安清潔服務，為何會長期人手短缺。

飈升的在職貧窮

愈來愈少人領取最低工資，絕非代表基層工人形勢大好、在職貧窮煙消雲散；恰恰相反，根據政府的《2020年香港貧窮情况報告》，香港在職貧窮住戶人數，由2011年的68.57萬（政策介入前），上升至2020年的80.51萬（政策介入前）。最低工資於2011年5月生效，當年在職貧窮住戶人數確實有所下跌（相對於2009年的72.52萬人），但10年過去，在職貧窮住戶人數不跌反升，甚至高於最低工資立法前，豈不諷刺？

無論政府如何強調「政策介入後」的扶貧成果，甚至將「公屋福利」亦計算在內，在職貧窮惡化始終是鐵一般的事實。2020年貧窮人口高達165萬（政策介入前），在職住戶佔了近一半。如果最低工資能夠得到合理提升，基層工人不必以超長工時換取生計，跨代貧窮、長者照顧甚至家庭暴力問題，都能得到緩減。直接減少貧窮家庭隱藏的社會成本，猶如從源頭節省社會福利需求。目前的在職家庭津貼或非恒常現金津貼，就像代僱主出糧，只是揚湯止沸，難免愈扶愈貧。唯有改革最低工資，調節扭曲的勞動市場，才是釜底抽薪之道。

結語

兩年一檢、水平遠低於發達地區、加幅低於市場工資增長、追不上通脹——最低工資的弊病，社會大眾已經耳熟能詳。我們可以繼續討論釐訂水平的原則及方式，但大家都知道問題根源，在於自由放任、不干預市場的政策傾向。其實國際勞工組織第131號公約早已訂明，最低工資水平應該考慮工人及其家庭的需要。若然政府沒有決心拋棄「增加勞工保障等於損害經濟發展」的假對立，連考慮工人基本生活需要都不情願，那麼提出再多檢討也是枉然。

香港沒有集體談判權，工會力量疲弱，勞資雙方的議價權力嚴重失衡，最低工資已經是非常卑微的補救。要解決愈趨嚴峻的貧富懸殊，改革最低工資是簡單直接的第一步。2021年堅尼系數遲遲未公布，只怕會再創高峰。鍾情KPI（關鍵績效指標）的現屆政府，何不「以結果為目標」，將降低堅尼系數訂立為滅貧指標？假如政府展現出足夠魄力改革最低工資，必然能夠比「共創明Teen」的小計劃贏得更多掌聲。

作者是清潔服務業職工會總幹事

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[杜振豪]