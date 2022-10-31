鄭立：不講「榮耀」的社會 宣誓如食生菜

既然有了法律，為何還要宣誓呢？正是因為這世界上有些東西，用法律是很難管的，就是人心。法律只能管外在的事物；如果要管人心，就會變成文字獄，而中國歷史亦證明了，文字獄只能產生恐懼，卻無法產生忠誠，被下獄的可能只是被屈，最終會叛變的還是會叛變。

法律是一種外在的管制，宣誓理應是一種內在管制，因為你發誓了，代表你內心真心相信這事情。但你要怎樣去管人的內心呢？西方的方法就是要手按《聖經》宣誓，若你真心相信你的神與真主，理應不敢按着聖典向祂說謊，那麼你的話大概就是可信。東方的宣誓，則是在寺廟、在神明前燒香，或者像黑社會一樣砍雞頭燒黃紙歃血為盟，找鄉親父老見證，都是儀式。而儀式的前提就是你有信仰、有榮耀，在眾目與神明之下，你不能違背你說過的話、宣稱效忠的對象。

日本江戶時代人物天草四郎在日本切支丹叛亂時，幕府就把聖人的畫像帶去，要求那些信徒踩上去，證明他放棄信仰。那些真誠的信徒都不願意這樣做，就會被視為不可教化而被殺。這跟宣誓的道理相同，就是你的內心有神，信仰能夠從內在控制人類行為。

但若你根本不相信神，既認為沒有報應，又認為人死後就直接消失，既無天堂亦無地獄、審判，那麼就算按着聖經宣誓，其實也不代表任何事。因為這樣的人按住聖經說謊，是不會有任何良心問題。那麼，宣誓就只剩下榮耀可以保證，即眾目之下看到你的誓言，賭上你的誠信。

社會對違誓沒有反應

可是我們東方社會，其實是沒有「榮耀」（honor）這種觀念，這是一個西方的觀念，這詞亦只是西譯。我們有讀書人的仁德、有義氣、有良心，就是沒有戰士文化遺留下來的榮耀。我們社會對於違反誓言這種事，根本就沒有反應，也不覺得是一回事，因為我們大多數所謂的「宣誓」，都只是一種儀式。那種儀式只有外在而沒有內在，你大聲指一個人「你明明宣誓了，你違反你的效忠誓言」，公眾的反應是什麼呢？恐怕就只有「哦」——因為我們既無信仰，也沒有榮耀。所謂誓言，跟「阿彌陀佛」一樣，只是一種說了之後自己都不明白內容的口號。

當香港連有些宗教人員都不見得會被其對神的信仰規制行為與良知時，一般人的內在，又有什麼規制呢？這樣的社會，宣誓恐怕難有什麼意義與效果；或者唯一的效果，就是港人習慣誓願「當食生菜」而已。

或者政府可以在宣誓場地與法院準備大量香燭、雞頭和黃紙，這至少比聖經更合中華文化，不是嗎？

作者是專欄作家

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[鄭立]