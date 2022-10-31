招彥燾：認清香港創科發展目標

施政報告的多項吸引人才政策中，有的優化目前計劃，也有引入新政策，多管齊下。當中「科技人才入境計劃」自2018年推出以來，生物科技業界至今透過計劃引入的人才只有雙位數字，被歸咎為手續繁複。新一份施政報告承諾優化計劃，撤銷本地招聘要求，同時延長海外人才工作簽證至3年，加快並簡化引入人才的步伐。至於另一項重點措施，是推出「高端人才通行證計劃」，容許高端人才在未有公司聘用下獲得簽證，比新加坡等類似措施更進取及靈活，值得期待。

措施公布後，坊間將其與各國的搶人才措施比較，質疑效果不及其他大城市。筆者2017年由美國回流，當年未有一系列吸引人才的措施，也毅然決定回港發展，考慮的是國家發展大灣區，香港作為「9＋2」城市之一，具有背靠祖國、面向國際的優勢，潛力無限。特區政府必須加強協助本港企業打開大灣區其他省市的大小門戶，令企業能真正落地發展，發揮好背靠大灣區的優勢。

正如特首所言，香港具吸引人才的DNA，香港對人才仍有吸引力。只要特區政府同時關注人才來港後如何「留人才」及「保人才」，香港的創科人才庫一定與日俱增。

根據統計，本港生物科技行業人才流失率約20%，當中有3年以上經驗的人才流失最嚴重。究其原因，是本港創科生態圈中下游產業缺乏支援及資源，生物科技行業實力薄弱，薪酬低，公司又無法提供培訓，導致員工往往因公司前景不明而轉工甚至轉行。施政報告推出措施完善創科生態圈，新增100億元「產學研1＋計劃」促進科研成果商品化，筆者期望政府今次走出第一步，能積極做好產業生態圈，令人才見到香港是一個充滿機會的地方，我們才可以匯聚人才。

人才供應需持續 以不假外求為目標

長遠來說，創科人才供應要有持續性，我們應以不假外求為最終目標，致力培育本地生物創科人才。政府應從中小學起率先向學生灌輸創科概念，並且盡量提供實習機會，因為實習是讓學生最快了解行業前景及職業生涯的方法，但香港現時缺乏足夠的生物科技公司提供實習機會。筆者建議大專院校與內地生物醫學公司合作，提供為期一年的實習計劃，其間由特區政府提供生活補助，以擴充實習機會。

招商引才非為提供在港賺錢機會

特首李家超強調施政「以結果為目標」。就創科發展方面，我們必須認清目標。國家把支持香港建設國際創科中心納入「十四五」規劃，香港的創科發展必須快速壯大，並以最終能夠貢獻國家為發展目標。吸引海外企業及人才，目的非為提供機會讓外國企業在港賺錢，而是令本港以至國家創科生態圈得益，為本港的創科生態圈培養優質土壤。特區政府應多「撮合」外國企業與本地企業合作，為本港創科生態圈——尤其是下游產業——注入動力。而大學的科研尋求產業化時，亦應多主動與國家的企業合作，肥水不流別人田，這樣才不負國家寄望。

中共總書記習近平在二十大報告提到，堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力。國家未來的發展，與創科及人才分不開。香港必須建立完善創科生態圈、壯大人才庫，方可作出貢獻。

作者是中大生物醫學學院客座副教授

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[招彥燾]