盧文端：二十大對香港意義的幾點解讀

綜合而言，本人認為有5個方面內容特別值得留意：其一，兩個關鍵詞「全面準確」和「堅定不移」需特別重視；其二，香港要認識「兩個確立」的關鍵意義；其三，二十大的「人民情懷」對香港改善民生將產生重要影響；其四，香港需把握好發揮對外開放作用與融入國家發展大局的關係；其五，對外講好香港故事，在國際上做好更廣泛支持「一國兩制」統一戰線的工作。

「全面準確」和「堅定不移」

在二十大通過的《中國共產黨章程（修正案）》中，將「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針」提法寫入黨章，這是中共中央總結一國兩制實踐得出的歷史性結論，也是執政黨的憲制性宣示和承諾。正如全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍在解讀二十大報告的文章所說，這是一國兩制實踐的總要求，是管根本的，其自然意義非同尋常，其中的兩個關鍵詞是「全面準確」 和「堅定不移」。

先看為何強調「全面準確」。香港回歸之後，為何出現嚴重威脅國家安全、選舉安全與管治權安全的事件，甚至發生外部勢力和反中亂港分子製造的「黑色暴亂」、「顏色革命」？其根本原因就在於未能「全面準確」貫徹一國兩制，導致一國兩制實踐變形走樣。

那麼如何做到「全面準確」，二十大報告全文的表述是：堅持依法治港，維護憲法和《基本法》確定的特區憲制秩序；堅持和完善一國兩制制度體系，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」原則，落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制；堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一等。

再看如何強調「堅定不移」。二十大報告全文的兩句話是最好註解：一是一國兩制乃中國特色社會主義的偉大創舉，是香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持；二是保持香港資本主義制度和生活方式長期不變。基本法第五條原文是：香港「保持原有的資本主義制度和生活方式，50年不變」。二十大沒有採用「50年不變」的提法，而是強調「長期堅持」、「長期不變」，表明中央對一國兩制實踐規律和世界大格局演變的深刻掌握，顯示出強大制度自信，不僅說出了港人的期盼，而且給世界上所有關心香港「一國兩制」發展的人派了一個大大的「定心丸」。

「兩個確立」的提法，一些港人可能不太熟悉，但對香港亦具有重要意義。「兩個確立」是指確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。

「兩個確立」與人民情懷

偉大的事業需要偉大領袖。國家過去10年來的重大成就，包括香港實現由亂到治，走向由治及興的重大歷史性轉折，都是在以習近平為核心的中央堅強領導下、在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下取得的。「兩個確立」不僅對國家的新征程具有決定性意義，而且從根本上保障了中央治港方略的長期穩定，是香港「一國兩制」行穩致遠的根本保障，使香港面對風雲變幻的國際形勢具有不可動搖的定力。

二十大報告飽含人民情懷，報告全文「人民」一詞出現170多次，其中，「江山就是人民，人民就是江山」更成為金句廣為傳誦。習近平總書記在香港的七一重要講話，與二十大報告的「人民情懷」一脈相承，不僅強調「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」、「民有所呼，我有所應」，而且要求切實排解民生憂難，把全社會特別是普通市民的期盼，作為施政的最大追求。

在二十大報告全文，專門講支持香港的3點內容中，第一點就是支持發展經濟、改善民生、破解矛盾和問題，這表明中央高度重視香港的經濟民生，尤其是普通市民的安居樂業問題。在中央推動和支持下，公屋的興建會大大加快。筆者相信，如果香港希望中央像幫助香港高速興建方艙醫院那樣，請求中央安排央企為香港援建公屋，中央也一定會大力支持，相信央企亦會有心有力熱心參與，為香港的社會民生作出更大承擔。

對外開放與國家大局

二十大報告支持香港的第二和第三個內容，分別是發揮香港優勢特點，深化更加開放密切的國際交往合作；推進大灣區建設，更好融入國家發展大局。

在筆者看來，中央非常看重香港在構建我國更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放新格局中發揮重要功能。香港更好融入國家發展大局，既是要抓住國家機遇加快香港發展，也是希望香港在國家新征程中更好發揮對外開放的功能，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

二十大報告全文首次提出「形成更廣泛的國內外支持『一國兩制』的統一戰線」。面對美國、西方唱衰一國兩制的大背景，在國際上講好香港「一國兩制」故事，也是一項重要的工作要求。

至於港人關心的二十大之後內地放寬入境檢疫限制的問題，我想這是一個必然趨勢，內地航空公司計劃10月底恢復多條國際航線就是一個信號，因為這是國家復蘇經濟、構建開放新格局、實現國際國內「雙循環」的需要。

中央支持香港大幅放寬入境檢疫限制對疫情的影響及走向，實際上已經發揮了先行先試的作用，為內地提供了重要參考。香港舉辦國際金融領袖投資峰會，採取方便海外與會嘉賓的檢疫限制安排，也為內地提供了借鑑。相信香港市民所期待的內地放寬入境檢疫限制安排，會慢慢循序漸進、按部就班出台。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[盧文端]