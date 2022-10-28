曾志豪：港童若同情「胡爺爺」 符「國家情感要求」嗎？

鄧飛認為，愛國教育需要有「客觀科學指標」，好讓社會理解學校在實施國家安全教育上的表現。

這其實就是愛國形式化的一種表現，A學校一年升18次旗，比起B學校一年只升8次旗，更愛國？還是要量度學校唱國歌的分貝高低？若循此君思路，可以預見日後香港老師更無餘暇充實課程教學，只可以集中精神力量比併「愛國KPI（關鍵績效指標）」。但鄧飛另一個提議卻有點「弄巧反拙」，他認為「現時國教課程的教材只講述內地政府架構，但沒有講述共產黨的運作」，認為學生要認識「黨體制」。

共產黨運作 議員有信心說「認識」嗎？

這可是個大難題了，老實說共產黨到底怎麼運作，鄧議員，你有信心說「認識」嗎？學生問你，為什麼國務院總理李克強要「裸退」，但黨總書記習近平卻可以三連任，這個過程是如何操作的？如何決定的？二十大的政治局常委，誰人要退下、誰人可接上，這中間是如何操作的？

另一位郭玲麗議員提出「沒有共產黨就沒有新中國」，必須認識國家執政黨，要將相關知識寫入教師基礎訓練。郭議員，如果學生問，共產黨是「執政黨」，是誰授權的？英國現在的執政黨是保守黨，因為是選民投票的結果，但誰投票讓共產黨成為「執政黨」呢？為什麼黨可以自稱「堅持黨的全面領導是歷史和人民的選擇」呢？人民是什麼時候作出選擇了呢？

最後是梁美芬議員，她指小朋友「最易產生情感」，應向他們解釋國歌的意思。她更建議市民在領取特區護照時要宣誓，培養市民對國家的「情感要求」。

梁議員，小朋友的情感真的很豐富，但如果小朋友對滿頭白髮、神情落寞，有指有文件而看不得、欲留座而被架走的昔日國家主席胡爺爺（胡錦濤）「產生情感」，甚至表示懷念當年管治，這些小朋友的情感，有無犯了黨規或《國安法》呢？

作者是時事評論員

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[曾志豪]