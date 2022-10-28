徐英偉：藉多角度房策 回應市民需要

施政報告多項房策有不少亮點，既提出興建「簡約公屋」，讓輪候一段時間的公屋申請者改善居住環境，就資助出售房屋的實用面積「封底」，提升房屋質素，亦會制訂私人發展商參建資助出售房屋框架，讓發展商申請協助興建房屋等。

現時公屋輪候時間已長達6年，苦候上樓的市民，不少申請者一家幾口，只能租住昂貴而細窄甚至環境惡劣的劏房。近年雖有非政府組織推出過渡房屋協助基層，但數目杯水車薪，甚至出現租約期滿仍未能上樓的困境。

「簡約公屋」是過渡房屋的變奏，租金初步定為同區公屋的九折，由政府興建，可以提速、提量，預計未來5年（2023/24至2027/28年度）興建約3萬個單位，既改善輪候者的困境，亦減輕其經濟負擔。連同「公屋提前上樓計劃」，政府預計未來5年的公營房屋建屋量將增至15.8萬個，較上一個5年期（2022/23至2026/27年度）的10.5萬個單位，提高五成。可見政府正視公屋輪候時間過長的問題，並願意承擔。

居住環境影響市民人生規劃

國家主席習近平今年7月1日在港發表講話，提到香港最大的民心，特別點出「盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些」。施政報告指明2026/27年度起建成的資助出售房屋，實用面積不小於26平方米（約280平方呎）；除1至2人單位之外，新建成公屋的室內樓面面積亦不小於這個水平。

過去多年，港人愈住愈細。面對價樓離地，很多家庭耗盡積蓄買樓，或終於能在公屋上樓，惟亦只屬蝸居甚至「納米樓」。居住環境細不單是房屋問題，更影響市民的人生規劃——有人因此不敢結婚；即使兩口子可簡單生活，但沒足夠空間，亦難生兒育女，會擔心未能提供足夠環境等，令出生率持續下跌，這對社會各項議題都有深遠影響。政府把單位實用面積「封底」，相信可令上樓者更開心，同時亦有助應對其他社會議題。

發展商應助政府社會解決民生痛點

居屋是不少青年、家庭的置業希望，惟過去政府推出的單位數量無濟於事，令申請居屋者只能抱着「買六合彩」的心態交表。施政報告提出「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，當局下年度將推出3幅地作相關項目，招標時會訂明售價會有折扣；亦鼓勵發展商申請改劃其擁有的土地，政府會考慮提供補地價優惠，而在賣樓時則需以折扣價發售。

以政府的速度建屋，走完程序很多時都要花上十年八載；與商界合作，可做到習主席提出的「把有為政府同高效市場更好結合起來」，在解決問題上更見成果。例如因社區設施不足，賣地時加入文化和福利設施等要求的條款，便是一例。

早前有發展商提出先導計劃，出地建屋之餘亦讓買家採用漸進式按揭，減輕置業者「上車」時的開支和負擔，及上車初期供樓較吃力的問題，期望有關計劃能夠起帶動作用，得到其他發展商響應，讓更多有需要的年輕人能透過資助房屋上車，置業不再是如中六合彩般遙不可及的夢想。

房屋議題是社會共同的事，不同發展商應攜手協助政府和社會解決民生痛點，讓不同階層市民的房屋需要都能盡早得到處理，做到真正安居樂業。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]