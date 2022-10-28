尹瑞麟：績效管理 謹防混淆目標與手段

輪候時間衡量房策績效 來得直接

換言之，總的公營房屋政策目標是縮短輪候時間，至於施政報告當中進一步提到的各種舉措，例如確保土地如期到位、增加土地供應，以至在未來5年，通過包括興建「簡約公屋」、「綠置居」和「居者有其屋」等計劃，以增加公營房屋供應的舉措，均為達至此總目標的「手段」或「子目標」。對比以往政府經常提出的，例如未來5年增加公營房屋供應量，這對一般市民而言，或許只是一個數字，是高是低，難於分析；但現時衡量公屋施政績效的是輪候時間，來得直接。

事實上，這種以績效為本的公共行政管理，更利社會各方聚焦討論和監察，加強問責成分，以至下階段將成本與效益掛鈎。而能否達至此等理想，有待進一步發展和觀察。

績效管理的落實 鮮見於其他範疇

但與此同時必須指出，施政報告亦突顯了績效管理的落實，鮮見於其他政策範疇。就以「改善環境衛生及市容」為例，施政報告所提到的要將「鼠患主要黑點數目於2023年底前至少減半」，以及由「約600個各部門確定的環境衛生黑點於2023年底前消除至少75%」，這兩者看來只能是為達至「改善環境衛生及市容」的部分「手段」或「子目標」。歸根到柢，不妨反問，衡量環境衛生及市容有否改善的總指標，又應該是什麼？對此，施政報告看來沒有提及。筆者建議是，不妨像新加坡政府般，定期蒐集市民觀感，以客觀數據來衡量市民的滿意程度和「獲得感」。

再者，醫療是政府每年的一大財政開支範圍，也不妨反問，特區政府醫療系統的整體目標又是什麼？這反問並非強人所難，既然特首提出施政「以結果為目標」，醫療政策目標為何，自然而然成為合理疑問。在此，不妨冒昧地說，特首在施政報告提到「香港是全球最長壽的城市」，並以此為傲，既然如此，特區政府不妨可考慮以此為基礎，以「維持和提高香港是全球最長壽的城市」為醫療施政目標，並以此作為策劃相關舉措的圭臬。

事實上，以「維持和提高香港是全球最長壽的城市」為目標，縱具挑戰性，亦非遙不可及，對比以往政府報告中經常提到的例如增加病牀數目等，更能凝聚市民對健康生活的關注、具操作性、可擴闊社會政策想像空間，及增加社會「正能量」。

同樣地，施政目標的闕如，以及目標與手段的混淆，也廣見於社會福利、扶貧、環保、體育及康樂、教育和青年發展等其他政策範疇（見施政報告附件的指定項目指標），不贅。

上世紀七八十年代的「亞洲四小龍」時期，香港電子業一度領先南韓、台灣和新加坡，並曾多次盤算發展晶片製造行業，但最終失諸交臂。回歸25年以來，歷屆特區政府都強調發展科技和推動創科產業，每年的施政報告和財政預算案都提出新猷，投入龐大財政資源，惟今天看來，結果仍未如人意。以發展科技和推動創科產業需時解說作辯解，難具說服力。但到底制約香港在這方面發展的因素是什麼？看來今天到了有需要全面審視的階段。

有關公共財政投資的問題

特首在施政報告表示，會於今年內從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，並與近年在未來基金下設立的「香港增長組合」（2020年撥出220億元成立）、「大灣區投資基金」（今年2月財政預算案宣布加注50億元成立）、「策略性創科基金」（同預算案加注50億元設立），「歸一收納，匯聚有關資源，由政府主導投資策略產業」。以往不少評論都曾指出，香港在發展創科產業方面不缺資金。言猶在耳，但為何情况有所改變，出現市場失效（market failure），甚而需要公共財政的直接投資和土地方面的介入？

至於由財政司長新成立的、統籌這方面投資工作的香港投資管理有限公司，具體營運由誰負責？公司章程和企業治理（corporate governance）結構為何？是否需要定期向立法會和市民大眾提交報告？尚未見端倪。更重要的是，評價該投資管理公司的績效，除利潤之外，其他的是什麼？對此等基礎性的問題，期待日後政府能夠有更多披露。

說好香港故事 首重內容

施政報告中，特首以頗大篇幅講述將如何大舉到內地和海外「說好香港故事」，相關活動頗為細緻。例如在海外，「訪問當地政府及組織不少於2700次；派員公開演說不少於1000次；接受傳媒訪問／舉行簡報會不少於1100次；及舉辦座談會、展覽、研討會及宣傳推廣活動不少於1300次」。在內地，頻密程度也不遑多讓。

不妨再強調，這些相關數字所闡述的都是手段，不是目標。而目標是什麼？衡量績效的指標又是什麼？宣講有關香港的優勢和吸引力的內容又否就是一如施政報告所述？這些講述的內容，是否能為國際社會和傳媒接受、具說服力，看來還須事前讓抱持各種聲音和立場的持份者挑戰和拷問。

美遏制中國晶片發展對港的影響

國際地緣政治瞬息萬變，早前在施政報告的最後草擬階段時，美國政府突然宣布連串遏制中國晶片製造及相關行業的強硬舉措，特區政府可能要及時考慮其對香港的影響。誠然，香港並非從事晶片製造，但被禁的還包括晶片設計，而晶片應用範圍廣泛，例如香港銳意發展的醫療應用設備。如果美國的措施波及香港，本地公司就連使用美國軟件設計應用晶片線路，都有可能受限。這會影響香港創科產業發展策略及如何說好香港故事，因而亦有需要迅速策應。

作者是日本上智大學碩士，曾長期任職國際政府組織、國際會計師事務所

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[尹瑞麟]