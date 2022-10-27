黃啟銘：加強人力對接平台 增向心力留住人才

在全球人才競爭的時代，僅憑放寬簽證要求與配額限制，或難在短時間內與新加坡、加拿大等移民政策發達的國家並駕齊驅。要在國際人才市場脫穎而出，政府還需考量對接與挽留人才的兩大措施。

應以中心機構統籌人才對接

施政報告提到政府將設立由政務司長領導的「人才服務窗口」，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略及工作，並擬在各地經貿辦設立招商引才專組，游說企業和人才來港發展，以期每年為港吸納至少3.5萬名人才。但政府用以吸納人才的政策本身過度聚焦簽證及招聘上的放寬，如高端人才通行證計劃（高才通）允許年薪達250萬元或畢業於全球百強大學者來港工作；或稀缺人才崗位可豁免本地招聘困難證明，直接讓僱主聘用海外專才等，但卻未有將兩者有機結合，整個計劃欠缺有效連接本地僱主和海外高端僱員的渠道，或影響海外人才來港意欲，令人才政策有所失色。

參考新加坡例子。新加坡經濟發展局自2008年起設立「聯繫新加坡」（Contact Singapore）機構，透過海外實體服務中心，向有意赴星就學就業者提供行業資訊及諮詢服務，且為人才供需方搭設電子平台，方便人才直接與僱主溝通，增加人才在當地就業的可能性。

因此筆者認為，港府可善用海內外經貿辦的地理優勢，增強駐外招商引才專組及本港人才服務窗口在吸引人才方面的聯動合作，建立「企業．人才聯通平台」，讓人才直接與企業對接。招商引才專組可於海外定期舉行人才招聘會，配對企業和人才，令人才可迅速進入本地市場，也降低企業在海外招攬人才的時間成本與門欄。首兩年尤其需點對點為本港重點項目及新興產業適配稀缺型人才，如金融科技、數據科學等，紓緩行業發展的急切需要。

放寬永居年期 降低定居成本

國際招聘機構Hays的調查顯示，在考慮到生活成本開支後，高級專業人士在港工作的職位薪酬待遇，未必能比內地及新加坡同行業競爭者更吸引。如何在現有政策框架下，盡可能減少海外高端人才留港定居的各項成本，是政府挽留人才所面臨的挑戰。筆者建議政府參考多國措施，完善全方面人才落地配套政策，協助人才融入香港社會。

在居留權方面，即使以「高才通」計劃論，海外人才獲得香港永久居民身分亦需時7年。而人才政策競爭力較高的德國、澳洲、新加坡、英國等地，均允許外來人才在當地居留3至5年後申請永久居留權，以增加他們在當地落地生根的意欲。

施政報告提出優化「優秀人才入境計劃」審批程序，惟尚未公布當中詳細安排。筆者認為港府可參考日本的「高級人才積分制」，計分制度方面除根據原有6項要求，亦可設置申請居留權的快速通道，若來港從事高端行業的人才連續在本地居留、服務於初創企業或獲得發明專利等條件，便可提前申請永久居留權，藉此縮短人才居港留港的輪候成本之外，更能夠與印花稅退稅政策產生協同效應，讓高端人才可更快享受到政策帶來的好處，加強久居誘因。

總結

為專才提供能夠安居樂業的舒適工作及生活環境，向來是吸納海外人才進入本地人才庫的關鍵。要真正達到特首在施政報告提出的「為市民謀幸福，為香港謀發展」，政府便需加大力度，向來自世界各地的人才展示留港發展事業的無限機遇。長遠而言，加強人才政策力度，有助香港提升吸引及挽留人才的能力，提升於國際人才市場中的競爭力，也有利於知識型經濟的長期發展。

作者是政賢力量青年時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃啟銘]