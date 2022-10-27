張遠深：不停消費安倍晉三 岸田政權仍難自救

太輕視新世代國民聲音

在思想層面上，消費死者初期成效會好顯著，因人類往往容易受感情影響，而且當時新聞鋪天蓋地，當中又掛着恐怖主義、民主自由及國民情懷等元素，國民自自然然被洗腦都不知道，而看不透背後的政治操作，成為了岸田的棋子。所以，初期岸田政權的支持度是上升的，而且幫助到自民黨勝出選舉，但日本國民的眼睛比瘋狂球迷為之雪亮，起碼不會盲目支持其所做的一切。

在最新的日本共同社調查中，岸田內閣的支持率跌至三成五的新低，較9月時下跌了5.2個百分點。筆者認為，岸田及其黨友都犯了典型日本政客的錯誤，就是太輕視國民及新世代聲音，他們慣性覺得國民是善忘及愚蠢的，所以可以不用理會他們的意見；而且岸田等人常將國家利益及經濟掛在口邊，其實即暗示犧牲國民都沒關係，因為「我是為了國家好的」，所以大打「反華牌」、「台灣有事論」及壯大國內右翼聲音。這種思維導致的因果關係，將會是岸田政權走向失敗的一個核心關鍵。

現實層面方面，目前好多資料都顯示自民黨與統一教的關係是密不可分，這種「私相授受」的關係，國民看在眼裏，雖然岸田在8月31日記者會上，就閣僚與統一教的關係致歉，而且會積極調查黨內人員與統一教之間的關聯，但自民黨的379名國會議員中，有179人與統一教有關，包括安倍親弟岸信夫、政調會長萩生田光一等，都曾參與統一教活動，而當中不少人還牽涉金錢往來。

筆者認為在大量負面新聞下，岸田及自民黨那種「此地無銀」的表達方式，反而是幫不到忙，所以岸田為了自救，於10月17日指示要調查統一教；一旦查出有違法令，將考慮申請解散令。不過，筆者認為成事機會好微。由於岸田表示會運用《宗教法人法》下的質詢權展開調查，以筆者了解，現時條例中的質詢權使用對象範圍，是涵蓋不了像統一教這種宗教團體；如不修訂行使質詢權的標準，這指令都只是空話。

第二方面，今年是中日兩國邦交正常化50周年，但近年日本在外交上處處與中國對抗，而在一些大是大非的政治立場上，都選擇站在其盟友美國的身後，令中日兩國關係愈趨緊張。雖然岸田曾表示「日方願同中方一道，着眼下一個50年，推動構築建設性、穩定的日中關係，共同促進兩國、地區和世界的和平與繁榮」，惟筆者認為岸田的口不對心及語言藝術都愈來愈像安倍，一方面對中方說好話，但在國內就容許各大傳媒不停發放有關中國的負面新聞，令日本人民對中國的印象流於負面。

倘續執迷不悟 下台之路不遠

不過岸田忽略了新世代的看法——日本內閣府於2021年度向3000名18歲及以上日本人詢問對中國的親近感，結果在各年齡層中，18至29歲日本人回答「有親近感」的佔最多，高達41%；而有關今後中日關係發展的問題，約九成年輕人認為重要。可見在新世代之間，中國的軟實力已佔了一定地位。岸田政權繼續走大日本主義路線，不停挑釁及挑戰中方底線，這種去中國化行為只會加深兩國人民的仇恨。

最後，筆者認為岸田政府應盡快改變政治路線，不應繼續走安倍留下的道路，主力為國民做多些實事，改善其生活，不應不停找政治稻草人來轉移視線。如繼續執迷不悟，其下台之路就不遠了。

作者是日本政治評論員

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[張遠深]