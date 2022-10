陳帆川：全球第一YouTube媒體如何報道香港？

全球最高訂閱人數的YouTube新聞頻道是CNN,其次是ABC新聞和BBC新聞。至於港人較陌生的Vox,以1000多萬訂閱人數位居第四。但如果以每段影片平均觀看次數計算,Vox以每條片200多萬觀看次數冠絕所有媒體,大幅拋離以平均每段片57萬觀看次數而位列第二的Insider。

在2014年成立的Vox,主打社交媒體影片,但沒有走上BuzzFeed的通俗路線,而是以「解釋性新聞」作招徠,藉大量美術動畫配搭旁白,將新聞事件和社會現象的前因後果娓娓道來,可謂「懶人包」的始祖。雖然全球媒體爭相仿效,惟Vox始終以無與倫比的講故事技巧,在觀看數字上穩佔全球第一。

在香港搞網媒,最常用的手法是銀彈政策,大規模招兵買馬,每天如工廠般發布海量內容,總編輯卻強調重質不重量。Vox雖然是新聞頻道,但涉獵廣泛,最受歡迎的報道是一條以科學解釋「啪手指」的短片,觀看次數近6000萬。近期較有趣的報道,是解釋過山車的360度路軌設計為何不能是標準圓形。至於熱點新聞如俄烏戰爭和美國墮胎權爭議,也有涉獵,惟發布時間往往是新聞爆發後的一至數周。

其影片總監Mona Lalwani最近接受一家英國媒體訪問時說,他們故意慢工出細貨,希望影片能超乎觀眾想像地詳細解釋新聞事件的前因後果,令人看後留有深刻印象。

至於他們最受歡迎的兩段香港影片,分別是2018年的籠屋報道,及同年的「China is erasing its border with Hong Kong」,兩片皆錄得逾1000萬觀看次數。相比起香港網絡盛行的煽情報道,Vox做到中立客觀、資料豐富而趣味盎然。還未看過的讀者,值得到上面一看。遺憾的是,他們對香港的報道愈來愈少。港人天天追逐搶眼的新聞標題,但想要了解全局,卻其實非常困難。

