陳帆川：全球第一YouTube媒體如何報道香港？

全球最高訂閱人數的YouTube新聞頻道是CNN，其次是ABC新聞和BBC新聞。至於港人較陌生的Vox，以1000多萬訂閱人數位居第四。但如果以每段影片平均觀看次數計算，Vox以每條片200多萬觀看次數冠絕所有媒體，大幅拋離以平均每段片57萬觀看次數而位列第二的Insider。

在2014年成立的Vox，主打社交媒體影片，但沒有走上BuzzFeed的通俗路線，而是以「解釋性新聞」作招徠，藉大量美術動畫配搭旁白，將新聞事件和社會現象的前因後果娓娓道來，可謂「懶人包」的始祖。雖然全球媒體爭相仿效，惟Vox始終以無與倫比的講故事技巧，在觀看數字上穩佔全球第一。

在香港搞網媒，最常用的手法是銀彈政策，大規模招兵買馬，每天如工廠般發布海量內容，總編輯卻強調重質不重量。Vox雖然是新聞頻道，但涉獵廣泛，最受歡迎的報道是一條以科學解釋「啪手指」的短片，觀看次數近6000萬。近期較有趣的報道，是解釋過山車的360度路軌設計為何不能是標準圓形。至於熱點新聞如俄烏戰爭和美國墮胎權爭議，也有涉獵，惟發布時間往往是新聞爆發後的一至數周。

其影片總監Mona Lalwani最近接受一家英國媒體訪問時說，他們故意慢工出細貨，希望影片能超乎觀眾想像地詳細解釋新聞事件的前因後果，令人看後留有深刻印象。

至於他們最受歡迎的兩段香港影片，分別是2018年的籠屋報道，及同年的「China is erasing its border with Hong Kong」，兩片皆錄得逾1000萬觀看次數。相比起香港網絡盛行的煽情報道，Vox做到中立客觀、資料豐富而趣味盎然。還未看過的讀者，值得到上面一看。遺憾的是，他們對香港的報道愈來愈少。港人天天追逐搶眼的新聞標題，但想要了解全局，卻其實非常困難。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]