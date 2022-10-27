楊志剛：傳媒霸權下 讓不親中的洋人說出真實中國

「台灣並非澳洲重要利益，我們與台灣並無任何盟約，我們並不承認台灣是一個主權國家……除了我們無責任協防台灣之外，事實放在眼前，很多美國政論家亦同意，美國會在軍事行動中落敗，繼而有可能全盤撤出亞洲，留下澳洲獨自面對中國的憤怒，因為我們有份參與攻擊中國」——這是澳洲前總理基廷（Paul Keating）去年說的話。

「我看不到中國是侵略者，雖然很多其他人視中國為威脅……以中國經濟動力及體量之大，我們必須認清的事實是中國是在銳意發展其經濟及讓人民脫貧」——這是新西蘭前總理凱伊（John Key）於上月說的。

這3位屬於美國、西方陣營國家的前總統和總理「親中」？絕對不是，他們只是忠心維護自己國家的利益。他們明白：公平理性對待中國，最合乎他們自己國家的利益。在美國、西方陣營中，不存在「親中」的政客和輿論領袖。中國也從不奢望他們「親中」，因為各人熱愛自己國家、維護自己國家利益，是天經地義的普世價值。但這份天經地義，在美國、西方國家中，竟然這樣難能可貴。

中國面對的是美國國際媒體霸權

如何難能可貴？請聆聽澳洲前駐日大使及澳洲航空公司前總裁John Menadue。他月前發表文章表示：「我們（澳洲）蓄意放棄我們的戰略自主，我們已淪為美國這個極度危險和好戰國家的棋子及附庸……我們的生活充斥着美國炮製的新聞、美國的世界觀和美國的娛樂消閒。澳洲的輿論領袖大部分被美國的大手筆饋贈所收納。數十年來，澳洲在傳媒、政治、官僚系統、商界、工會、大學及智庫組織的意見領袖，大規模獲益於美國的支持和給予。數以千計的澳洲有影響力人士被美國資金吸納，進行旅遊交流、供研究中心和智庫組織運作等。這是貨真價實的『外部勢力影響』。中國在這方面所做的，實屬微不足道。」

放棄戰略自主、自甘或被迫淪為美國棋子的國家，豈止澳洲？輿論領袖大部分被美國收歸的，豈止澳洲？

上述4名非親中而有公信力者的理性發聲，都不獲當地主流媒體報道。美國《新聞周刊》是唯一簡短報道前總統卡特語重心長發言的主流媒體；但劣質而扭橫節曲地描黑中國的偽新聞，卻獲主流媒體大篇幅刊登，有恒河沙數的例子。中國面對的是美國自二戰以來全力構建的國際媒體霸權，其盤根錯節，結合輿論霸權、語言霸權和文化霸權，使大部分人自出生以來便一直受美國的思想塑造。

很多人以為美國傳媒百花齊放，真實情况是美國六大傳媒機構壟斷了美國90%的媒體內容，亦壟斷了美國、西方世界80%的國際新聞內容。

加拿大安大略科技大學副教授Tanner Mirrlees對全球媒體霸權的研究頗有心得。他表示：美國單單在伊拉克、阿富汗和敘利亞的侵略，便導致逾130萬平民死亡。美國政府包括國防部和情報機構，與美國傳媒關係緊密，前者為權，後者追逐，故此一直互相支持，協同製作新聞和文化產品，以服務帝國全球利益。帝國維持全球霸權，有利美國壟斷全球的新聞媒體在全球市場逐利；美國為這些媒體提供地緣政治的支持，讓他們更順利支配全球市場。而霸權媒體透過其新聞內容和視聽輸出，支援美國的國際大外宣和軟實力，並美化及歌頌美國在全球的霸權行為。

如此的狼狽之合，只要美國國安機關一聲令下，全球80%的媒體內容便聞雞起舞，高唱伊拉克有大殺傷力武器，伊拉克就有了大殺傷力武器；揑造新疆有人權問題，新疆就突然冒出人權問題。

傳媒霸權不能永遠瞞騙人類

由於中國在科技、國防、製造業、經濟上高歌猛進，美國深感壓力，對中國仍能有壓倒性優勢的，只餘美元和傳媒輿論霸權。但美元今年在美國「戰爭與暴力加息」陽謀之下的強勢，已是強弩之末，到明年美國自己捱不住高息和債務而要重新大量印鈔時，美元便會原形畢露。餘下的，就是美國會用盡強大的媒體輿論霸權。對於美國的描黑，絕不可輕視為下三流小動作，而是美國精心部署的戰略級攻擊，對中國構成嚴重傷害。香港黑暴期間暴露的港人大範圍反中情緒，可見一斑。

但美國傳媒霸權不能永遠瞞騙全人類。全球最大規模的「民主觀感指數」調查，是由總部設於丹麥的「民主同盟」（Alliance of Democracies）和調查機構Latana所辦。每年在全球53個國家隨機抽樣共5萬多名受訪者而制定。去年的調查發現近半受訪者（44%）認為對民主最大威脅的國家是美國。今年的民調取消了這條問題。今年第一條問題是要求受訪者回答他們認為自己的國家是否民主。在53個國家中，人民認為「自己國家很民主」排名第一的是中國，共有83%中國受訪者認為中國是民主國家。中國是否民主，中國人民在西方陣營的民調中給出了最清晰回答，英美等國家無資格插嘴。

反制美國描黑 香港責無旁貸

該調查亦發現對於中國的觀感，美國和西歐人民較多持負面態度，而其他國家則較多正面態度。這是美國描黑的結果，我們必須強力反制。惟國際主流媒體的國際新聞受美國長期影響，本文所引述對中國的理性聲音，罕見於主流媒體。其實國際上有公信力人士發表對中國的理性聲音，大不乏人，例如聯合國安全理事會前主席Kishore Mahbubani最近發表長文，細說中國並無擴張主義，但這些聲音有多少人能夠聽到？

香港作為中外文化交流中心，作為中國城市中最能夠與國際接軌的大都會，在反制美國描黑上責無旁貸。洋人理性的聲音洋洋大觀，數千字的描述，全球年輕受眾難以消化。香港可以有系統、有策略地組織民間力量，讓民眾各自發揮，在這些理性論述中取其精華，化作「迷因」圖像文字，或30秒短片等輕巧的新聞點心，繞過主流傳媒，在全球不同線上平台全力向國際發放。只要特區政府推動、民間出動，香港能在國際輿論市場發揮清議。

作者是教育工作者

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[楊志剛]