吳永輝：北都忌「口號規劃」 招才何必捨近求遠

需盡快更新人口預測 調整建設規模

規劃必須基於人口數據，人口預測錯，規劃便錯。人民用腳投票，移民問題反映普羅市民對香港的信心及對政府的信任，此亦是我們勸政府要「復和」的原因之一。

過去幾年的北都會、東大嶼都會規劃都是基於舊的人口預測。據2020年人口推算，原本估計香港人口持續增長，2024年達774萬，2039年達810萬高峰；但今年最新公布人口729萬，由原本的估計增長變成反向收縮，皆因移民潮未止。用規劃基建的預測人口計，規劃人口缺口40多萬，缺口更呈擴大，絕對不止於特首所講的流失14萬勞動人口問題。

特首坦白承認人才流失，甚至仍未見頂，算是直面問題；惟他避談原林鄭方案中，北都會加填海區可容納最多360萬人的「舊數字、浮數字」，工程繼續上馬。倘公務員仍然是「專業及政治中立」，理應盡快更新人口預測及向社會公布，並調整建設規模策劃。理論上採用適當變化下之規劃方法，仍有可挽回之處，可惜至今未見有司局長回應這人口數字。

那搶人才回來，不就可以補充這規劃人口與實際人口的至少數十萬缺口嗎？可惜施政報告只提出不太到位的「搶人才」方案；對於怎樣挽留人才，令香港復和，未見方略。

政府以「高端人才通行證」吸引年薪達250萬港元（即約32萬美元，人數不限）及世界100強大學、有3年工作經驗的畢業生來港（未符工作經驗要求者，每年上限1萬人）；亦放寬一般就業政策及輸入內地人才計劃。惟只要上網一查，就知道原來英美等國的醫生、普通商業或軟件專才，薪酬都沒有30萬美元一年；年薪250萬港元可說是全球最高層級的收入。

過往核心價值 是人才來港重要考慮因素

由於香港公務員享有幾乎是世界上最高薪，他們可能不知道世界頂級工資人才實况，一些是在不同國家上市公司或公營企業穩坐高位的，另一些則是在激烈競爭的尖端行業從事前衛的開發，例如互聯網或金融業，他們大多難以捨棄其工作環境及條件來港。當然，有另一些因為家族富有或藉私人投資炒賣做生意致富，但在大量資金因局勢離開香港的時候，筆者對此只能拭目以待。

不少商會、學會都有提出挽留及培養人才，建議政府要推出措施。按民主黨前主席劉慧卿所言，要留人才，須掃除恐懼；而「香港基因」應要能夠包容異見。過往香港的核心價值——民主、自由、人權、法治——皆是海外人才來港的重要考慮因素。

名稱口號，可以討論，但勿太認真。香港過去數十年的規劃發展，都是重實際，不重口號。早年政府先提出「東大嶼都會」，然後到去年提出北部都會區時，更有「四新精神、兩灣一河、雙城三圈」等一大堆名詞口號；亦有評論人提出「南深圳」一詞。

了解國情的都知道，國內經常促銷城市地產有「單雙核心、兩三主軸、三群四帶、五個群組」等，類似的口號既成功建設很多大城市，惟事實上亦有一些空無一人的「鬼城」。其實舊香港的規劃方法基於科學、公眾參與，亦接受議會監督，行之有效，並無「口號規劃」的需要。

香港本身是一個都會，然後又有「東大嶼都會」、「北部都會區」，初來港者會不明白；專業的則會問，倫敦、東京、上海、三藩市不是都只是一個都會嗎？最多加個東京灣區、三藩市灣區。尚幸特首施政報告沒有太多這些口號，比較務實一點。

北都會——或我稱為「北部副都市中心」——將約在香港回歸50年時全面建成，到時究竟真象如何，實決定於未來20年港人的「經營」或「掙扎」，及與北京的協商佈局，視未來十多年，即2047年之前10年的大陸政局及外交狀况，特別是中美及地緣政治發展。至於香港富豪建制派與大陸財團，當然都有角色，惟其實只是次要。政治已經超越經濟，港府及建制完全未能掌握。

注重公眾參與接受議會監督 始能得民心

無論是政治正確或規劃科學的正確，都會有「深港都會區（或港深都會區）」或「灣區」的概念，從土地基建城市的聯動來看，都會區都只有一個；但一國兩制的各種條件下，於過去百年明確區分了兩地差異，目前看香港仍會享有其利。而高鐵、地鐵、公路等的聯通，使網絡上的各節點連繫變得方便，亦促成節點與節點的經濟因素直接競爭，所以一國兩制下的特首，其實有參與城市競爭的角色及責任。

偉大的什麼都會區，其實對於營營役役、張羅生計的普羅市民並不重要；他們要解決的是以下一些基本問題，例如大量中小企有工開、住好一些。現在學生不夠了，怎樣解決嚴重的人口老化及人口不足問題？當然，民主選舉、個人及媒體自由，是每個人及國際社會的關注。小朋友會享受一個《蝙蝠俠》被禁的地方嗎？我未想到賺取250萬元年薪的國際精英，可以向子女解釋蝙蝠俠錯在哪裏？面對大變之局，政府成立一些高層督導或協調委員會，可以理解；不過政府更應注重公眾諮詢及參與，接受議會監督，令市民安心、放心，始能爭取到民心支持。

作者是民主黨發展政策發言人、城市規劃師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[吳永輝]