田方澤：施政報告未解決教育界結構性問題

中小學課程爆煲

進入新科技年代，在小學推動編程教育，成為趨勢。今年施政報告推動STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）教育普及化，在高小和初中課程加入編程教育和創科元素、安排學生參加活動，值得支持。

然而，近年中小學課程內容不斷增加，數年前爭論的小學全港性系統評估（TSA）和呈分試壓力問題，諷刺地因疫情、停課和半天上課而紓緩。然而可以想像，操練壓力會在防疫政策放鬆後回復。另一方面，這兩年課程內容和課外活動增加大量國民教育和國家安全元素，可想將來課表和課外活動只會排得密密麻麻。將來如需增加STEAM課堂或內容，又令其他科目學習時數下降。

在未有重整和檢示課程內容的情况下，增加STEAM主題和活動，會否令學生百上加斤？另一方面，建議中小學委派STEAM統籌人員，以及教師參與創新科技基本專業培訓，會否又從另一方面增加教師壓力？

區區認為增加STEAM活動非常重要。但當學生要學習的內容愈來愈多，當局應思考如何全面調整學習內容及方式、精簡和協調學校行政和教學工作，否則無法有效學習，反令師生壓力大增。

縮班殺校風潮重臨

另一方面，近年學生人口下降，本來就預計中小學縮班潮，這兩年遇上移民潮，除了學生外，教師流失嚴重，穩定教育環境更加重要。

在今年施政報告中，關注學額問題，提出與辦學團體「及早規劃」，通過「重置」、「合併」、「停辦學校」等方式處理各區學位供求變化。換言之，過去以減派學生和保留教席等方式穩定教育環境，改為以合併學校和殺校的方式處理。

固然，一旦收生人數不足，學校開設選修科、安排活動、校園資源和氣氛等會直接影響教育質素，但合併和殺校也會帶來其他隱憂：學生轉入不適合自己程度學校的「上移錯配」、裁減教師帶來的職業穩定性和人才培訓問題、兩校教師團隊的配合、學生人際關係和學習習慣的重整等問題。

當下學生人口流失，但同時政府又計劃引入專才。考慮到長遠人口結構，政府要理順學額時，如何確保學生利益和長遠教育發展？合併和停辦，是否恰當的方法？似乎仍需仔細研究。

私立專上收生競爭

其三，政府提出增加職業教育和專業學位。未來會分階段增加3000個SSSDP（指定專業／界別課程資助計劃）的自資高級文憑／學士學位。政府亦提出增加應用學位課程，以提供多元出路。

於學生而言，增加出路和學額固然有所得益。然而隱憂在於，近10年私立專上院校增加，部分院校漸出現收生問題。曾有報道指在2021年，前身為城市大學專上學院的香港伍倫貢學院，錄取新生下跌53%；珠海學院收生更只有目標的一成。新增的專業教育和應用課程學位，應如何分配，而不會帶來私立專上院校的惡性競爭？隨着人口變化，政府又應如何協調私立專上院校的發展？

整體而言，區區同意增撥教育資源的大方向，然而資源要用得其所，不是盲目增加課程和學額了事，而要更宏觀整合和協調現有資源、提出更有遠見的發展方向。

作者是前教育工作者

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[田方澤]