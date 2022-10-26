李宇陽：二十大後治港方向新探

學習二十大精神 須警惕形式主義

短期來看，香港將會再次颳起學習二十大會議精神、總書記工作報告的熱議之風，筆者贊同並認為，適度有為的學習對理解中央未來大政方針、涉港治港工作有重要指導作用，但同時我們也必須警惕那些毫無營養、只為表忠交數的行為。今年總書記的七一重要講話，上到大大小小的政府部門，下到形式各異的基層社團，橫跨整個7月至8月，全城開展各種學習講話精神的研討會、興趣班，但很明顯，愈到後期形式主義愈發嚴重，乾脆為搞而搞，毫無內容新意。我們必須警惕這種形式主義的歪風邪氣，量多不代表高質，更何况這種研討會又有多少真正貼近本地廣大基層市民的生活？或者說市民對其關注度又有幾多？治港手段不能水土不服，照搬照抄內地模式。畢竟，粉飾太平、錯報民意，愚弄中央就沒有意思了，而且罪大惡極。

料將整頓司法體系 務必小心謹慎

中期來看，再整頓傳媒、教育等界別亂象後，預估下一步工作將會是整頓司法體系，這一點在二十大工作報告中已明確提及（支持「完善特區司法制度和法律體系」）。免針紙司法覆核案政府敗訴後，筆者聽聞已有政黨社團人士躍躍欲試，準備就香港實行已久的法援及司法覆核制度，尤其是對所謂的洋法官審案不公、立場先行的情况做出進一步批判，要求司法改革。筆者並非法律專業人士，亦不清楚司法界是否存在積弊急於處理，但筆者知道法治是香港賴以成功的基石和核心價值，香港實行普通法體系，強調程序公義、結果正義，委任海外非常任法官亦是本港司法制度的特點。筆者想說，司法改革務必小心謹慎，一旦改不好，將會嚴重影響到香港在國際的地位，衝擊國際社會對香港的信心，畢竟如果有些東西是自己打破不要的，無法諉過於人。

堅持和完善「一國兩制」將成新常態

長遠來看，堅持和完善「一國兩制」將會成為一種新常態。對比十九大報告提到的要「堅持『一國兩制』，推進祖國統一」；今次二十大報告則是「堅持和完善『一國兩制』，推進祖國統一」，多出的「完善」二字毫無疑問是中央結合過去5年「一國兩制」實踐的客觀事實、歷史背景所得出的客觀結論。正如完善特區選舉制度一樣，因為舊選制出現過危害國家主權、安全、發展利益的漏洞，所以中央就必須及時止損。未來無論是《基本法》第23條立法，抑或是司法等制度體系的完善改革，各位香港市民應該要做好心理準備並抱以常態看待，毋須過度解讀，更毋須妄自菲薄，因為在完善的過程中必須始終堅持做到中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一，嚴格落實「愛國者治港」及行政主導原則。

另外，二十大人事佈局名單公布之後，港澳體系人事系統將會出現大變天，現任分管港澳工作的領導們已完成了香港由亂轉治的歷史任務，予以榮休。但未來無論哪一位中央領導分管港澳工作，都必須堅決維護、貫徹落實「人民領袖」的涉港理論，嚴格執行中央涉港方針政策。一方面，要「發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領」，確保在總體國家安全觀下香港守住南大門，敢於與內外反華勢力、敵對勢力鬥爭且善於鬥爭，「楓橋經驗」或許成為香港維穩的重要標的，以維護政治安全、經濟安全、意識形態安全及重要產業鏈、供應鏈安全等；另一方面，要做好香港由治及興的任務，當香港努力對接國家整體戰略、融入國家發展大局時，亦要明白香港的獨特地位和優勢，全面準確、堅定不移地貫徹執行「一國兩制」，解決社會深層次矛盾問題。畢竟，在百年未有之大變局下，香港的命運與祖國從未有如此刻般緊密相連。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[李宇陽]