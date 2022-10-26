余淼杰：二十大後 中國經濟高質量發展之路怎麼走

從經濟角度來看，中國未來要實現什麼樣的發展，才是高質量發展？筆者認為經濟高質量發展主要有以下表現：從微觀到宏觀層面，分別是中國產品附加值不斷增加，中國產品質量持續提升，中國企業全要素生產率穩步提高，產業進一步集聚以形成更完備工業體系，保持三大產業合理佈局及更充分發揮實體經濟作用，力避國民經濟脫實就虛。

過去10年，中國在經濟高質量發展之路上取得相當成績。近10年中國低附加值的加工貿易比重不斷下降，目前降至三分之一左右，生產機器和運輸設備這類高附加值產品比重不斷提升。綜觀中國出口產品質量相關數據，2020年的質量標準，在2012年基礎上提升了25%左右，工業門類較齊全，全產業鏈優勢突出，產業集聚特徵明顯，便於實現規模經濟遞增。

需處理好兩大難題 貫徹五大新發展理念

基於以上種種，中國經濟發展已進入新階段；但受世紀疫情與全球經濟形勢影響，中國經濟亦面臨巨大下行壓力。繼續推進高質量發展，還需處理好兩大難題：一是如何將目前以出口和投資為主的經濟增長方式，轉變為主要靠內需來推動發展的模式；二是如何做到將拉動內需與供給側改革相互配合、相互促進。

究其根本，還是要解決各地區間發展不平衡、不充分的矛盾，因此中國未來的高質量發展之路就是要立足於新發展階段，全面及系統地貫徹創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的的五大新發展理念。同時，還要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

勿片面理解中國新發展格局

在具體政策上，中國將進一步完善公開、公平、公正的社會主義市場經濟體制，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展；繼續推進有效市場與有為政府相互結合，發揮市場的決定作用；通過全面構建開放新格局，促進貿易自由化，改善營商環境以推進投資便利化；積極的財政政策、穩健的貨幣政策等宏觀政策靠前發力，着力提升居民消費，充分挖掘中國超大市場優勢，加快形成統一國內大市場。

需注意的是，切勿片面理解中國的新發展格局，被「國內大循環為主體」障目，不見「國內國際雙循環相互促進」，從而將此誤解為「閉關鎖國」。恰恰相反，當前中國只有更好打造全面開放新格局、更全面融入全球經濟體系，才能構建真正的國內統一大市場。中國的內循環，也需要在進一步擴大對外開放的基礎上，積極引進國外先進技術、資金與管理，回過頭來進一步刺激中國超大規模的市場優勢和潛力，挖掘內生動力，提高可靠性。

深入融合並引導國際經濟體系

實際上，習近平總書記在二十大報告也專門提出了「制度型開放」，相比過去提到的產品型開放與要素型開放，「制度型開放」不僅是更大範圍或更寬領域的開放，而是更深層次的開放。這意味着中國未來在國際經濟格局中，將更多參與規則、制度、標準的制定和管理，深入融合並引導國際經濟體系，朝着更平等公正、合作共贏的方向發展，為世界各國帶來更多發展機遇與空間。

作者是中國商務部經貿政策諮詢委員會委員、遼寧大學校長

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[余淼杰]