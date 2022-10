鄧耀南：中學彈性校本小班教學 增教育質素助弱勢上流

生源愈來愈小是不爭的事實,教育局也一再指出學童人口跌幅屬「結構性」而非「過渡性」。根據《明報》報道,教育局長蔡若蓮重申,適齡學童人口下跌的問題屬於結構問題,學齡人口呈現「斜坡」式下跌,會採取不同策略確保「軟着陸」,並「朝着一個循序漸進、合情合理的方法去做」。政策上有足夠的專業發展和相關配套,讓中學建基學生利益和專業判斷下,彈性實施校本小班教學。這正是一個循序漸進、合情合理,符合推行小班教學的原意和初衷,本着教育專業考量的方法,把握學齡人口下降的機遇,去提升中學教育質素及進行精準扶貧。

中學小班教學的實施成效在學術界確實存在爭議。然而,在香港教育界在地觀察和客觀形勢的推演下,某種形式的中學小班教學,卻又勢在必行(特別是量化觀點,即課室內學生人數下降)。

推小班要配合教師培訓 提升教學效能

小班教學能否提升中學教育質素?雖然已有不少研究顯示,小班教學在小學階段確實能推動教師的教學和改善學生的學業成就;但就中學階段而言,Lai和Che(2011)及李子建(2012)都分別指出不單有關中學小班教學的研究相當缺乏,連文獻亦甚少。在香港本土而言,Harfitt(2010)及章月鳳和鄧耀南(2014)的中學小班研究是少有的例外。

研究普遍認為,如果純粹側重學生人數數量上的下調(即減少每班學生人數),而不重視教學質量上的提升(即教師在教學策略上沒有作出相應的變革),小班教學所發揮的成效應該不大。正如Harfitt、Fung和Liang(2019)指出隨着「從大班去到小班而改變課堂學習環境時,教師並不一定願意或者能夠適時改變其教學實踐」。Hanushek(1999)認為,對教學影響最大的因素是教師的質素,而不是每班學生人數。Blatchford(2003)亦認為,小班的好處是不會自然而然地產生的,為了給予學生更佳的個別化支援及更有效地運用其他教學環境(特別是小班學習環境下的有效小組活動),教師的專業培訓至為重要。

章月鳳和鄧耀南(2014)研究的問卷調查發現,小班教學深受中學管理層推崇。個案研究更發現,各類學校都認為小班比大班更能提高教學效能,照顧學生需要,從長遠看更有利於學生的全面發展。然而,研究亦指出,由於個別中學教師的工作量大,老師缺乏空間和意願去參與小班教學的培訓,故未必能細緻地思考如何優化小班教學。因此,部分學校雖然已經具備小班教學的硬體和客觀條件(因收生不太理想,每班的人數較少,約只有25人),但由於缺乏軟件的開發(沒有發展校本小班教學政策和設計相關的教師專業發展計劃),以致未能創造教師專業知識和凝聚教學力量,去發揮小班教學的效能,令人感到可惜。Harfitt(2010)的研究結論強調教師專業發展的重要性,以確保中學能善用和擴大實施小班教學所帶來的契機。此外,Harfitt、Fung和Liang(2019)的研究明確指出,持續的專業發展和教師培訓能幫助教師內化小班教學技巧,令老師擁有專業能量,並在小班教學的課堂環境中將教學變革實踐出來。他們強烈建議教育局和學校領導藉實施不同層面的小班教學專業發展計劃,來增加教師培訓的機會和加強專業發展的力度。

故此,筆者希望特區政府能善用這次學齡人口下跌的契機,在不需要大量增加教育開支(因為不涉及中學開班數目)的情况下,為有條件實施校本小班教學的中學教師提供專業發展和培訓機會,提升相對弱勢中學的教學效能,從而提升中學的教育質素。

國際研究顯示 小班教學助弱勢社群學生

小班教學能否扶貧及促進社會流動?正如行政長官《2022年施政報告》第95至96節提出,本屆政府強調的是精準扶貧,把資源投放到最需要幫助的人身上,由政務司長領導「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」,並重組扶貧委員會。英國倫敦大學學院Blatchford教授及其研究隊伍在2011年發表的研究論文中,探討了中小學的班級規模對課堂互動和學生行為的影響,頗有參考價值。

Blatchford等發現,不論在中學還是小學,隨着班級人數減少,不單教師對學生的個別照顧增多,師生間的積極互動也同時增加。相反地,隨着班級人數增加,學生在課堂的參與也會相對地減少,這對成績稍遜的中學生影響最大,假如一班學生人數由15增加至30,這些學生在學習上出現不專注的時間(time off-task)將增加一倍。因此Blatchford建議如果在中學實施小班教學,可優先照顧成績稍遜的學生(Blatchford、Bassett和Brown,2011)。

海外學者在過去數十年進行的多項研究及文獻分析,也普遍得出相類似的觀點。其中Cuttance和Stokes(2000)建議優先讓來自弱勢社群的學生在小班課堂環境中學習及成長。不少國際研究顯示,推行小班教學更能令來自弱勢社群的學生得到學習成績的提升和全人發展的照顧!

務實而可行 順應中學教育發展需要

在中學彈性推行校本小班教學,為何務實而可行?首先,由於不涉及大量教育開支的增加,所以財務上而言是絕對可行的。再者,教育局只需將現在集中服務小學教育界的小班教學專業和支援模式漸進地擴展至中學便可以,故在技術上而言也是可行的,並且能參考和善用小學教育界所累積超過13年的實踐經驗和學術智慧。香港大部分的中一學生在小學階段也體驗了6年的小班教學,若能讓部分中學實施校本小班教學,對中一學生在中小學習銜接方面亦有積極意義。

此外,投資在教師專業發展,對中學教育的可持續發展具特殊意義,因為今年的情况較為特別。據明報報道,學校招聘教師情况較去年嚴峻。相對弱勢的中學聘請教師面對困難,市場上合資格教師又未必足夠,聘請的多為剛畢業或資歷尚淺者,故教育局有必要從速加強現職教師專業發展和培訓。

從教育均等的角度而言,讓積極有為的弱勢中學實施校本小班教學,可讓老師透過專業成長去經歷教學範式遷移,讓學生積極參與課堂學習,並為學校累積發展能量去實踐教學變革。筆者見證部分弱勢小學成功透過實施小班教學而扭轉劣勢(turnaround),中學教育界也應該有這個機會。最後,容讓部分中學實施校本小班教學,當累積一定的良好實踐經驗,不妨經檢視後,再探討中學小班教學的長遠未來發展。

在中學彈性推行校本小班教學,不單是務實而可行的選項,也是順應中學教育發展的需要和趨勢、提升教學效能和質素及進行精準扶貧的重要政策性舉措。

參考書目:

.李子建(2012)。〈小班教學:議題、挑戰與展望〉。載葉建源、黎國燦(合編),《小班教學論文集:邁向優秀的實踐》(頁1-3)。香港:香港教育學院小班教學中心

.章月鳳、鄧耀南(2014)。〈香港中學推行小班教學的現狀及啟示〉。《香港教師中心學報》,2014年第十三卷,頁49-64

.杜潔麗(2021)。〈專業有序規劃 落實小班教學〉。局中人語,香港:教育局

.Hanushek, E.A. (1999). The evidence on class size. In S. E. Mayer & P. E. Peterson (Eds.), Earning and learning: How schools matter (pp. 131-168). Washington, DC: Brookings Institution.

.Cuttance, P., & Stokes, S. A. &, Australia. Department of Education, Training and Youth Affairs (2000). Reporting on student and school achievement. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs

.Blatchford, P. (2003). The class size debate: Is small better? England: Open University Press.

.Harfitt, G. (2010). How class size mediates student learning: Case studies of Hong Kong secondary schools (Unpublished doctoral thesis). Faculty of Education, University of Hong Kong.

.Blatchford, P., Bassett, P., & Brown, P. (2011). Examining the effect of class size on classroom engagement and teacher-pupil interaction: Differences in relation to pupil prior attainment and primary vs. secondary schools. Learning and Instruction, 21(6), 715-730.

.Lai, K. C., & Che, M. W. (2011). Class size reduction at the secondary school level: A review of literature. Hong Kong: Centre for Development and Research in Small Class Teaching, The Hong Kong Institute of Education.

.Harfitt, G., Fung, D., & Liang, T. (2019). Promoting good practice in small classes: Lessons learnt from small class teaching professional development programmes in Hong Kong. International Journal of Educational Research, 96, 173-182.

作者是小班教學學會創會副主席、中學副校長

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[鄧耀南]